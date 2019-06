Rimavská Sobota chce rozvíjať priemyselný park

Rimavská Sobota má v súčasnosti jeden fungujúci priemyselný park, na Dobšinského ulici, situovaný v areáli bývalých kasární.

Rimavská Sobota 4. júna (TASR) – Rozvoj priemyselného parku Sever v Rimavskej Sobote má zabezpečiť nová koncepcia, ktorej vypracovaním poverili mestskí poslanci zamestnancov mestského úradu (MsÚ) na svojom utorkovom zasadnutí. Koncepcia má obsahovať spôsob financovania, propagácie a rokovania so SARIO.



„Pre nás všetkých poslancov aj vedenie mesta je najpálčivejším problémom v našom regióne zamestnanosť. My ako mesto musíme byť aktívnejší a vyvíjať pozitívne aktivity, aj keď možno navonok malé, ale ktoré budú pozitívne vnímané vládnymi inštitúciami i na SARIO," uviedol predkladateľ návrhu, poslanec Roman Vaľo.



Primátor Jozef Šimko v tejto súvislosti upriamil pozornosť na fakt, že navrhovaná koncepcia sa týka novej lokality priemyselného parku pri hlavnej ceste smerom na Hnúšťu, ktorú nedávno vybrali poslanci, pričom pôvodne bol priemyselný areál pripravovaný o niekoľko sto metrov ďalej smerom k bývalým Závodom ťažkého strojárstva (ZŤS). Dodal, že v pôvodnej lokalite mesto v rokoch 2005 až 2006 za vtedajších 12 miliónov korún odkúpilo pozemky a ďalšie vymenilo s cirkvou.



„To znamená, pôvodný priemyselný park ide do zabudnutia, rovnako aj projektová dokumentácia na inžinierske siete za sumu 936.000 slovenských korún," konštatoval primátor. Zároveň podotkol, že park v novej lokalite nebude možné vybudovať v plánovanej rozlohe 28 hektárov, keďže jeho časť bude ležať v ochrannom pásme budúcej rýchlostnej cesty R2.



Vaľo mu odpovedal, že v zastavanom území obce sa ochranné pásmo nezriaďuje. „Ak by však aj Národná diaľničná spoločnosť (NDS) trvala na nejakých obmedzeniach, v zmysle cestného zákona je možné požiadať pri spracovaní projektovej dokumentácie a riešení inžinierskej činnosti o udelenie výnimky," zdôraznil poslanec, podľa ktorého NDS v takýchto prípadoch výnimky z ochranného pásma udeľuje, lebo sú vo verejnom záujme. O ochrannom pásme a oboch lokalitách poslanci ešte dlhšie diskutovali, uznesenie však nakoniec prijali v pôvodnom znení.



Rimavská Sobota má v súčasnosti jeden fungujúci priemyselný park, na Dobšinského ulici, situovaný v areáli bývalých kasární. Je však umiestnený hneď vedľa obytnej zóny, preto doň nie je možné dať investorov s hlučnou či prašnou výrobou.



Do pôvodnej lokality priemyselného parku Sever pri ZŤS mal pred zhruba 15 rokmi prísť nemecký investor Draxlmaier, nakoniec však uprednostnil inú lokalitu v Srbsku. Žiadny iný investor doň odvtedy neprišiel a zakúpené pozemky boli nevyužité.