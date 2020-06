Do nemocnice v Rimavskej Sobote previezli chlapca so zranenou hlavou

Rimavská Sobota 12. júna (TASR) – Zranenia hlavy, otras mozgu, zlomeninu kľúčnej kosti a povrchové poranenia dolných končatín utrpel v piatok pri páde z bicykla 13-ročný chlapec v Rimavskej Sobote. Informovala o tom hovorkyňa spoločnosti Air-Transport Europe Zuzana Hopjaková, podľa ktorej si jeho stav vyžiadal transport vrtuľníkom do nemocnice.



„Posádka rýchlej zdravotnej pomoci (RZP) nám chlapca doviezla k pristávacej ploche v Rimavskej Sobote. V mestskej časti Kurinec spadol z bicykla takým spôsobom, že narazil do stojaceho auta, preletel ponad kapotu a padol na zem,“ konkretizovala hovorkyňa.



Zraneného podľa jej slov primárne ošetrila posádka RZP, lekár leteckých záchranárov liečbu a analgézu iba doplnil. „Chlapec bol viac-menej v stabilizovanom stave a komunikoval. Spolu s mamou sme ho previezli do Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Banskej Bystrici,“ dodala Hopjaková.