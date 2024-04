Dopravu v rimavskosobotskej mestskej časti Sobôtka komplikujú práce

Rimavská Sobota 30. apríla (TASR) - Pre stavebné a údržbové práce na križovatke v rimavskosobotskej mestskej časti Sobôtka musia vodiči počítať s dopravnými obmedzeniami. Upozornil na to Okresný dopravný inšpektorát Okresného riaditeľstva Policajného zboru (PZ) v Rimavskej Sobote na sociálnej sieti s tým, že tieto práce sú nevyhnutné na zlepšenie a bezpečnosť cestnej siete.



"Vodiči by mali pri plánovaní svojej cesty rátať s možnými meškaniami, a to až dve hodiny. Mnohí vodiči už začali využívať alternatívne trasy cez Husinú alebo v prípade cesty do Hnúšte cez Kraskovo," uviedla polícia.



Dodala, že tieto obchádzkové trasy vedú cez cesty III. triedy, kde platí zákaz tranzitnej dopravy. Zákaz je dôležité podľa polície rešpektovať, pretože tieto cesty nie sú dimenzované na zvýšený objem a typ dopravy, ktorý je bežný na hlavných trasách. Pri nesprávnom využívaní cestnej siete sa okrem rizika poškodenia ciest zvyšuje riziko vzniku dopravných nehôd.



"Na zmiernenie dopravných komplikácií a minimalizáciu dosahu na každodenný život je kľúčová trpezlivosť a vzájomná ohľaduplnosť vodičov. Mesto a príslušné orgány pracujú na riešení situácie čo najefektívnejšie a v najkratšom možnom čase," dodala polícia.



Zároveň apeluje na vodičov, aby zvážili alternatívne spôsoby dopravy, ako napríklad vlakovú dopravu. V opačnom prípade by mali vodiči rátať so zdržaním a nezabúdať na všeobecné zásady pri jazde v kolóne, respektíve v prípade dopravnej zápchy.