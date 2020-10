Rimavská Sobota hľadá dobrovoľníkov na testovanie

Rimavská Sobota 22. októbra (TASR) – Samospráva Rimavskej Soboty hľadá dobrovoľníkov, ktorí by v meste pomohli so zabezpečením celoplošného testovania obyvateľov SR. Informuje o tom na svojej oficiálnej stránke rimavskasobota.sk.



„Táto rozsiahla akcia vlády SR si vyžaduje pomoc značného množstva dobrovoľníkov. Preto sa mesto obracia na občanov, ktorí by mali záujem pomôcť ako administratívni pracovníci v testovacích komisiách, aby sa prihlásili na e-mailovej adrese info@rimavskasobota.sk, kde uvedú meno, priezvisko a telefónne číslo, alebo telefonicky na 047/5604623-73,“ uvádza samospráva.



Ako dodáva, záujemcovia sa môžu prihlásiť najneskôr do 27. októbra a v prípade realizácie testovacej akcie sa s prihlásenými dobrovoľníkmi Mestský úrad Rimavská Sobota skontaktuje.