Rimavská Sobota hľadá nové vedenie Mestského kultúrneho strediska

Rimavská Sobota 7. marca (TASR) - Mesto Rimavská Sobota vyhlásilo výberové konanie na pozíciu riaditeľa Mestského kultúrneho strediska (MsKS). Doterajšia riaditeľka Milana Jutková po niekoľkoročnom pôsobení vo funkcii z tohto postu odstúpila.



Informáciu o výberovom konaní zverejnila samospráva spolu s podrobnosťami o kvalifikačných predpokladoch a ďalších požiadavkách na svojej webovej stránke, prihlášky je možné zasielať do konca marca. Ako pre TASR uviedol prednosta Mestského úradu v Rimavskej Sobote Štefan Szántó, Jutková vo vedení kultúrneho strediska skončila na vlastnú žiadosť.



"Predsedovia dvoch poslaneckých klubov mestského zastupiteľstva žiadali, aby sa na miesto riaditeľky MsKS vypísalo výberové konanie vzhľadom na to, že Milana Jutková zastáva túto funkciu už osem rokov," skonštatoval Szántó. Ako dodal, doterajšia riaditeľka kultúrneho strediska sa funkcie vzdala koncom februára po tom, ako jej bolo oznámené, že mestskí poslanci žiadajú vypísanie výberového konania.



Zamestnanci MsKS, Mestskej galérie a Kina Orbis v Rimavskej Sobote v spoločnom vyhlásení na sociálnej sieti vyslovili znepokojenie spojené s okolnosťami odstúpenia doterajšej riaditeľky kultúrneho strediska. "Vo verejnom priestore totiž zaznievajú informácie, ktoré nás vedú k otázke, či nebola k svojej rezignácii dotlačená na základe zákulisných politických dohôd. Sme presvedčení, že MsKS potrebuje, aby na jeho čele stál človek s patričným morálnym a odborným kreditom, ktorý má profesijný vzťah ku kultúre a umeniu, a nie politický nominant," uviedli v stanovisku s tým, že žiadajú, aby tieto kvality boli pri výberovom konaní zohľadnené.



Vedením rimavskosobotského kultúrneho strediska bola dočasne poverená Táňa Koniarová. Doterajšiu riaditeľku MsKS Milanu Jutkovú primátor mesta vymenoval do funkcie vedúcej turisticko-informačného strediska, kde pôsobila aj v minulosti.