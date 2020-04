Rimavská Sobota je stále v rozpočtovom provizóriu

Rimavská Sobota 29. apríla (TASR) – Predpokladaný výpadok príjmov zhruba dva milióny eur pre krízu spôsobenú novým koronavírusom zakomponovala samospráva Rimavskej Soboty do nového návrhu rozpočtu na tento rok, ktorý by poslanci mali schvaľovať na svojom najbližšom zasadnutí koncom mája. Na aprílovom zasadnutí o tom informoval vedúci ekonomického odboru Mestského úradu Rimavská Sobota Miroslav Bielak.



Rozpočet na aktuálny rok síce mestské zastupiteľstvo (MsZ) začiatkom marca schválilo, primátor Jozef Šimko ho však nepodpísal a preto nie je platný. Odvtedy sa však podľa Bielaka zmenili podmienky na jeho príjmovej stránke.



„Najväčší výpadok príjmov mesta bude na podielových daniach. Máme najnovšiu prognózu Inštitútu finančnej politiky, kde predpokladajú pokles hrubého domáceho produktu o 7,2 percenta a príjem mesta nižší o 625.000 eur. Z týchto dôvodov je pôvodný rozpočet, ak by ste prelomili veto, nereálny a nevykonateľný,“ konštatoval vedúci.



Dodal tiež, že samospráve sa pravdepodobne znížia aj príjmy z platieb za komunálny odpad, dane z nehnuteľností, správnych poplatkov, nájomného, či užívania verejných priestranstiev. Mesto preto podľa neho predloží na nasledujúce zasadnutie MsZ nový návrh rozpočtu, ktorý ráta aj s istou finančnou rezervou, použitím rezervného fondu na bežné výdavky, alebo odložením splátok úverov.



Podľa viceprimátora Ladislava Rigóa by samosprávy vo všeobecnosti pri súčasných znížených príjmoch situáciu nezvládli bez pomoci štátu. „Jednoducho je nepredstaviteľné, že by sme taký výpadok prežili,“ zdôraznil a dodal, že z poverenia primátora zvolá pracovné stretnutie, kde sa dohodnú na príprave nového návrhu rozpočtu.



Rimavská Sobota funguje v rozpočtovom provizóriu od začiatku aktuálneho roka. Poslanci síce rozpočet schvaľovali už koncom vlaňajška, na pokyn primátora však bol stiahnutý z rokovania. Rozsiahly pozmeňujúci návrh rozpočtu vtedy totiž Šimko označil za brzdu rozvoja mesta a nepáčilo sa mu tiež, že mu bol doručený neskoro.