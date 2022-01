Rimavská Sobota otvorila všetky školy aj škôlky vo svojej pôsobnosti

Rimavská Sobota 10. januára (TASR) – Mesto Rimavská Sobota v pondelok po predĺžených zimných prázdninách otvorilo všetky materské školy (MŠ) i základné školy (ZŠ) vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Pre TASR to potvrdila vedúca odboru školstva, mládeže, športu a kultúry Mestského úradu v Rimavskej Sobote Karina Kochanová.



"ZŠ aj MŠ v našej zriaďovateľskej pôsobnosti otvorili všetky triedy. Druhý stupeň ZŠ bol zatvorený v zmysle rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Rimavskej Sobote od 1. decembra," pripomenula Kochanová. Ako dodala, samotesty na ochorenie COVID-19 boli do ZŠ distribuované ešte koncom minulého roka.



K prezenčnému vyučovaniu sa v pondelok vracajú žiaci materských, základných a stredných škôl na celom Slovensku a školy sa opäť začínajú riadiť takzvaným školským semaforom. Rovnako ako v predchádzajúcom období sa školy plošne zatvárať nebudú, rozhodnutie o prípadnom zatvorení celej školy z dôvodu nepriaznivej situácie môže spraviť len regionálny hygienik.



Podľa vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR sú na školách opäť povinné rúška. Výnimky platia pre deti v MŠ, osoby so závažnými poruchami autistického spektra, ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím, pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov pri vzdelávaní takýchto žiakov.