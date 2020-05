Mestská galéria v Rimavskej Sobote je opäť otvorená

Rimavská Sobota 14. mája (TASR) – Mestská galéria v Rimavskej Sobote je v súvislosti s uvoľňovaním opatrení voči šíreniu nového koronavírusu opäť otvorená pre verejnosť. Informovalo o tom jej vedenie.



„Vstup do galérie bude povolený len za dodržania nasledovných bezpečnostných podmienok – prekrytie horných dýchacích ciest rúškom alebo iným podobným predmetom, dezinfekcia rúk, prípadne použitie jednorazových rukavíc. Vstupy sú pre jednotlivcov alebo skupiny maximálne do päť osôb,“ konkretizuje vedenie galérie.



V súvislosti s jej otvorením zároveň sprístupnili novú výstavu maliarky Dominiky Kačkošovej Rituály. „Autorka pracuje v ucelených tematických sériách. Na výstave sú prítomné cykly obrazov Poslední ľudia z roku 2015, Vzdialení (2016), Rituály (2017) a Nesmrteľná podstata ľudskej duše (2018). Vznikli ešte počas štúdií na Akadémii umení v Banskej Bystrici a tesne po absolutóriu,“ uviedol kurátor výstavy Štefan Balázs.



Posledný súbor Spomienky na Paraguaj z roku 2020 je podľa neho čerstvou reflexiou autentického zážitku maliarky z cesty do tejto juhoamerickej krajiny.