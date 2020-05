Mestskí poslanci z Rimavskej Soboty si znížili odmeny na polovicu

Rimavská Sobota 26. mája (TASR) – Zníženie paušálnych odmien poslancov mestského zastupiteľstva (MsZ) o 50 percent je jedno z aktuálnych opatrení, ktorými sa chce samospráva Rimavskej Soboty vyrovnať s výpadkami príjmov v dôsledku koronakrízy. Zníženie odmien si poslanci odhlasovali na svojom utorkovom zasadnutí.



„Vzhľadom na to, že rozpočet a príjmy mesta sú veľmi napäté a neustále sa ich predpoklad znižuje, musíme pristupovať k úsporným opatreniam. Tak, ako pristupujú k úsporným opatreniam aj na strane mestského úradu, sme presvedčení, že i našou morálnou povinnosťou je takýmto spôsobom k tomu prispieť,“ zdôvodnil poslanec Roman Vaľo. Doplnil tiež, že ak bude ekonomická situácia zlá aj koncom roka, môže MsZ rozhodnúť o pokračovaní opatrenia.



Ako podotkol poslanec Jozef Tóth, nie je proti zníženiu, ale návrh sa mu nezdal adresný. „Ja by som bol za to, keď napríklad nejaká škôlka potrebuje vymeniť okná, tak prostriedky zo znížených poslaneckých platov pôjdu na túto vec,“ konkretizoval. Poslanci však jeho pripomienku do uznesenia nezapracovali.



Primátor Jozef Šimko na margo zníženia odmien poslancov poznamenal, že to považuje za korektné. „Ja som to vyriešil už pred dvoma mesiaci, išiel som na minimálnu mzdu,“ povedal Šimko, ktorý sa v tom čase stal poslancom Národnej rady SR a za výkon funkcie primátora mu tak v zmysle platnej legislatívy prislúcha len minimálny plat.