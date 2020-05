Múzeum v Rimavskej Sobote sprístupní výstavu Bionika

Rimavská Sobota 26. mája (TASR) – Prírodu ako zdroj inšpirácie a poznatkov pre techniku, architektúru i dizajn predstaví pripravovaná výstava Bionika – príroda na to prišla prvá, ktorú 29. mája otvoria v priestoroch Gemersko-malohontského múzea (GMM) v Rimavskej Sobote. Informovala o nej biologička GMM Monika Gálffyová.



„Návštevníci sa dozvedia, ktoré živé organizmy stáli na počiatku pokusov pri skonštruovaní lietadiel, ponoriek, sonarov, ale aj to, čo inšpirovalo vynálezcu suchého zipsu. Výstavu pripravilo Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši,“ konkretizovala biologička.



Dodala, že bionika je vedný odbor, ktorý aplikuje princípy fungovania živých systémov a ich štruktúr do konkrétnych technických a technologických zariadení a využíva prírodné štruktúry ako určité modely či inšpiračné zdroje pri riešení konkrétnych problémov. „Bionicky funguje každý živý organizmus od jednoduchej rastlinky až po človeka,“ vysvetlila Gálffyová.