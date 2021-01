Nemocnica v Rimavskej Sobote začne očkovať určené skupiny ľudí

Rimavská Sobota 20. januára (TASR) – Nemocnica Svet zdravia Rimavská Sobota začne od pondelka 25. januára očkovať proti ochoreniu COVID-19 určené skupiny ľudí, ktorí sa prihlásia cez národný portál korona.gov.sk. Informovala o tom hovorkyňa siete Svet zdravia Jana Fedáková.



„Pripravené sú dve ambulancie, v rámci ktorých sa bude očkovať na dvoch miestach. Vakcinačné centrum I je zriadené v detskej príjmovej ambulancii (blok A) s bezbariérovým vchodom priamo do ambulancie. Vakcinačné centrum II je vytvorené v pavilóne oddelenia vnútorného lekárstva (blok C), vchod je po železných schodoch z vonkajšej strany budovy,“ konkretizovala Fedáková.



Dodala, že celková týždenná kapacita v počiatočnej fáze je približne 700 ľudí. „Vakcinačné centrum bude v prevádzke počas pracovných dní od 9.00 do 15.30 h. Obedňajšia prestávka je v čase od 12.00 do 12.45 h,“ uviedla.



Doposiaľ bolo podľa jej slov v nemocnici zaočkovaných viac ako 300 zamestnancov a spolu so zdravotníkmi z regiónu v zdravotníckom zariadení zaočkovali 689 ľudí.