O budúci priemyselný park v Rimavskej Sobote má záujem ďalší investor

Rimavská Sobota 19. marca (TASR) – O štátny priemyselný park, ktorý má vzniknúť v Rimavskej Sobote medzi mestskými časťami Sobôtka a Kľačany, prejavil záujem ďalší investor. Na poslednom zasadnutí rimavskosobotského mestského zastupiteľstva (MsZ) o ňom informoval poslanec Štefan Tankó.



„Máme nového záujemcu o priemyselný park, ktorý sa tu bude stavať. Je to Rimavskosoboťan, mieni o nejaké tri roky postaviť vlastné sklady. Už prejavil záujem, kedy to bude hotové, za kým treba ísť,“ priblížil Tankó.



Ako reagoval poslanec Štefan Baláž, je to dobrá správa, ale v sklade investor zrejme veľa ľudí nezamestná. „Bolo by skôr treba nejakú výrobu, ale každá ruka, ktorá sa zamestná, je dobrá,“ podotkol.



Podľa Tankóa však nikde nie je napísané, že aj v sklade nemôže investor zamestnať viac ľudí. „Teraz zamestnáva okolo 20 až 25 ľudí,“ dodal poslanec.



Ministerstvo hospodárstva (MH) SR deklarovalo zámer postaviť v Rimavskej Sobote jeden zo svojich štátnych priemyselných parkov vlani. Vo februári tohto roka došlo po schválení mestským zastupiteľstvom k predaju pozemkov v lokalite, kde má priemyselný park stáť, štátnej spoločnosti MH Invest za necelých 300.000 eur.



Minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) navštívil mesto a budúcu lokalitu pred spomínaným zasadnutím MsZ a ako vtedy deklaroval, aktuálne už rokujú s piatimi potenciálnymi investormi, ktorí by sa v parku mohli etablovať. Záujem prejavil aj domáci rimavskosobotský investor, ktorý chce v meste rozbehnúť výrobu karavanov a štátny priemyselný park zvažuje ako alternatívu k ďalšiemu pozemku na Košickej ceste v Rimavskej Sobote.



Podľa údajov MH SR a MH Invest by v budúcom parku mohlo vzniknúť okolo 500 priamych pracovných miest. Náklady na jeho výstavbu by mali dosiahnuť úroveň 9,8 milióna eur a dokončený by mohol byť v roku 2023.