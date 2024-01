Rimavská Sobota 8. januára (TASR) - Mesto Rimavská Sobota opäť hľadá nové vedenie Mestského kultúrneho strediska (MsKS). Silvia Habánová, ktorá post riaditeľky oficiálne zastávala od začiatku decembra, vo funkcii skončí koncom januára. Pre TASR to potvrdil prednosta Mestského úradu v Rimavskej Sobote Štefan Szántó.



"Od pani Habánovej sme dostali výpoveď k 31. januáru 2023 zo zdravotných dôvodov. Na základe toho sme vypísali výberové konanie," vysvetlil Szántó. Vedením MsKS v Rimavskej Sobote bola Habánová na základe výsledkov výberového konania z jari 2023 poverená vlani v máji. Do funkcie riaditeľky bola oficiálne vymenovaná od začiatku decembra 2023.



Do výberového konania na pozíciu riaditeľa MsKS v Rimavskej Sobote je možné prihlásiť sa do 25. januára. Samospráva od uchádzača požaduje ukončené vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo druhého stupňa, najmenej päť rokov všeobecnej praxe a aspoň tri roky praxe v oblasti riadiacej práce. Očakáva tiež všeobecný prehľad o kultúrnom a spoločenskom dianí v meste či prehľad o právnych predpisoch v oblasti kultúry, rozpočtových pravidlách verejnej správy a územnej samosprávy.



MsKS v Rimavskej Sobote sídli v Dome kultúry na Námestí Š. M. Daxnera a jeho úlohou je poskytovať občanom služby v oblasti kultúry. Organizačne pod MsKS spadá aj kino Orbis či Mestská galéria v Rimavskej Sobote.