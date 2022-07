Rimavská Sobota opraví chodníky v 13 lokalitách, zoberie si úver

Rimavská Sobota 3. júla (TASR) - Mesto Rimavská Sobota plánuje zrekonštruovať chodníky na 13 uliciach, na financovanie prác si vezme úver vo výške viac ako 250.000 eur. Na júnovom zasadnutí mestského zastupiteľstva o tom rozhodli poslanci mesta.



Ako vyplýva z predloženej dôvodovej správy, poslanecký zbor vyčlenil na opravu vybraných chodníkov zmenou mestského rozpočtu ešte v máji 165.000 eur. Keďže je však suma za plánované rekonštrukcie vyššia, samospráva si na tento účel vezme i úver vo výške 257.478 eur s dobou splácania do konca roka 2032.



Úverová zaťaženosť mesta ku koncu júna predstavovala 21,24 percenta. Čerpaním úveru vo výške viac ako 250.000 eur stúpne na 22,64 percenta. Celkovo plánuje mesto do opravy chodníkov v 13 lokalitách investovať vyše 420.000 eur s DPH.



Rekonštrukcia chodníkov sa týka ulíc Cukrovarská, Malohontská, Jánošíková, P. Dobšinského, Rybárska, V. Clementisa, K. Mikszátha či E. Putru. Do zoznamu samospráva zaradila aj sídlisko Rimava, Sôbotku, parkoviská na Rožňavskej ulici, prepojenie Gorkého a Daxnerovej ulice a parkovisko a chodník na ulici P. Dobšinského.