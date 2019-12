Poslanci Rimavskej Soboty nehlasovali o rozpočte

Rimavská Sobota 16. decembra (TASR) – Mestskí poslanci v Rimavskej Sobote na svojom pondelkovom zasadnutí napokon nehlasovali o schválení budúcoročného rozpočtu, hoci o ňom takmer dve hodiny rokovali. Predkladateľ návrhu, vedúci ekonomického odboru Mestského úradu Rimavská Sobota Miroslav Bielak ho totiž na pokyn primátora Jozefa Šimka stiahol z rokovania.



Primátorovi sa podľa vlastných slov nepáčil rozsiahly pozmeňujúci návrh poslaneckého klubu Odvážme sa zrýchliť. Údajne mu bol doručený len v pondelok ráno a nestihol sa s ním dostatočne oboznámiť. „Veľmi rýchlo som si to prešiel, ale keby som mal zobrať do úvahy, čo ste predniesli, na to musí byť ekonóm - vševed,“ konštatoval Šimko, podľa ktorého sa takto rozpočet nerobí.



Návrh rozpočtu zároveň označil za brzdu rozvoja mesta a keby ho poslanci schválili, nepodpísal by ho. „Nemal by som iné východisko, musel by som si vybrať z troch variantov. Buď zamestnanci celý rok nedostanú odmenu, buď znížim osobné hodnotenie, alebo budem musieť prepustiť šesť alebo sedem ľudí,“ načrtol Šimko možné alternatívy. Považuje preto za lepšie ísť do rozpočtového provizória a rozpočet poriadne predebatovať.



Návrh rozpočtu mesta Rimavská Sobota na rok 2020 rátal s celkovými príjmami vo výške takmer 18,5 milióna eur. Z tejto sumy bola necelá polovica určená pre školstvo.