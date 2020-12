Poslanci Rimavskej Soboty rokovali o rozpočte

Rimavská Sobota 10. decembra (TASR) – Mestskí poslanci v Rimavskej Sobote na svojom decembrovom zasadnutí nehlasovali o schválení budúcoročného rozpočtu, hoci o ňom viac ako dve hodiny rokovali. Dôvodom bolo stiahnutie tohto bodu predkladateľom, viceprimátorom Ladislavom Rigóom.



Stiahnutiu návrhu predchádzala búrlivá diskusia, ktorá vznikla po rozsiahlom pozmeňujúcom návrhu poslaneckého klubu Odvážme sa zrýchliť. Ten sa týkal viacerých oblastí rozpočtu, primátor Jozef Šimko však s väčšinou z nich nesúhlasil. Výhrady mal, okrem iného, k zníženiu ťažby v mestských lesoch, návrhu na pozastavenie vydávania mestských novín Gemerské zvesti/Gömöri hírlap (GZ/GH) či presunu turistického informačného centra pod mestskú galériu.



"Tento rozpočet, ktorý navrhujete, zastaví akýkoľvek rozvoj mesta. Ak ho prijmete, budem musieť prepustiť sedem až osem ľudí. Čo sa týka GZ/GH - pre občanov maďarskej národnosti na území mesta sú to jediné noviny a vy ich chcete zrušiť?" pýtal sa primátor.



Aj podľa poslanca Zoltána Cziprusza je pozastavenie vydávania v skutočnosti zrušením novín. "Keby sme len pozastavili ich vydávanie, tak by sme tam museli nechať redaktorov a v rozpočte ponechať aspoň 40.000 eur. Ak tam dáme nulu, je to zrušenie minimálne na rok a neviem, kde potom nájdeme redaktorov," podotkol Cziprusz.



Ako reagoval poslanec Roman Vaľo, mesto má aj iné možnosti informovania občanov. "Napríklad prostredníctvom facebookovej stránky mesta, ako to robia iné samosprávy. Je to zadarmo, stačí na to poveriť jedného šikovného 'ajťáka' a okamžite máte aj spätnú väzbu od občanov mesta," povedal.



Poslanci s primátorom sa napokon dohodli, že o rozpočte budú rozhodovať v utorok 15. decembra. Jeho pôvodný návrh ráta s celkovými príjmami vo výške zhruba 19,6 milióna eur a prebytkom viac ako 106.000 eur s finančnými operáciami, respektíve s vyše 229.000 eur bez nich. Viac ako polovica financií v rozpočte je plánovaná pre školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.