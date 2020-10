Rimavská Sobota prenajme poľnohospodársku pôdu za 112.000 eur ročne

Rimavská Sobota 1. októbra (TASR) – Dovedna 564 hektárov svojej ornej pôdy a trvalých trávnych porastov prenajme samospráva Rimavskej Soboty spoločnosti Agroris za sumu zhruba 112.000 eur ročne. Rozhodli o tom mestskí poslanci na svojom poslednom zasadnutí.



„Verejná obchodná súťaž (VOS) na prenájom bola vypísaná od 24. júna do 31. júla. V tomto termíne bola na mestský úrad (MsÚ) doručená len jedna obálka, a to od spoločnosti Agroris. Členovia výberovej komisie skonštatovali, že splnila všetky požadované podmienky VOS,“ povedala na zasadnutí vedúca majetkovo-právneho oddelenia MsÚ Rimavská Sobota Katalin Lajka Éli.



Podľa poslanca Štefana Tankóa mesto vďaka tomuto spôsobu výberu nájomníka získalo aj ďalšie benefity. „Spoločnosť sa okrem iného zaviazala vybudovať oddychové miesto v rekreačnej oblasti Kurinec a podporiť mládežnícky jazdecký oddiel sumou 3000 eur ročne,“ konkretizoval.



Pôda na prenájom sa nachádza v katastrálnych územiach Rimavskej Soboty a mestskej časti Tomašová. Zmluva o prenájme má byť uzatvorená na päť rokov, teda do októbra 2025.