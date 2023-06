Rimavská Sobota pripravuje pozemky na výstavbu nových rodinných domov

Rimavská Sobota 5. júna (TASR) - Mesto Rimavská Sobota začalo s prípravou pozemkov pre novú individuálnu bytovú výstavbu (IBV) v lokalite s názvom Sobôtka III. V novej štvrti by mohlo pribudnúť vyše 130 rodinných domov. Pre TASR to uviedol primátor mesta Jozef Šimko.



Vznik novej lokality pre výstavbu domov odsúhlasili mestskí poslanci ešte v apríli zmenou územného plánu mesta. Lokalita sa nachádza v západnej časti mesta pri ceste I/16 smerujúcej z Lučenca do Rimavskej Soboty. Celková výmera pozemku je viac ako 17 hektárov.



"Bude tam 132 parciel s rozlohou osem až 12 árov, ale budú tam aj väčšie parcely pre náročnejších záujemcov. Teraz pripravujeme prekládku elektrického zariadenia, robí sa aj projektová dokumentácia. Urobí sa geometrický plán, rozparceluje sa celý pozemok a potom budeme pozemky predávať," priblížil Šimko.



Konečnú cenu pozemkov bude schvaľovať mestské zastupiteľstvo, primátor však odhaduje, že by sa mohla pohybovať okolo 40 eur za štvorcový meter. "Z predaja pozemkov chceme pokryť náklady, ktoré budeme mať na vybudovanie infraštruktúry," vysvetlil Šimko. Ako dodal, verí, že o výstavbu rodinných domov bude záujem, a to zo strany obyvateľov mesta i okolitých obcí.