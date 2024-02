Protest poľnohospodárov si v Rimavskej Sobote vyžiada obmedzenia

Rimavská Sobota 20. februára (TASR) - V Rimavskej Sobote sa vo štvrtok (22. 2.) uskutoční protestná akcia farmárov. Kolóna traktorov a iných poľnohospodárskych vozidiel sa bude presúvať ulicami mesta, poľnohospodári však prejdú aj hlavným ťahom smerom na Lučenec. Vodiči sa tak musia pripraviť na dopravné obmedzenia. Na základe upozornenia polície o tom na svojej oficiálnej webovej stránke informovala samospráva.



Protest farmárov v Rimavskej Sobote sa začne o 10.00 h pred budovou mlynov na Košickej ceste, zúčastniť sa na ňom má vyše 80 poľnohospodárskych vozidiel. "Kolóna sa bude presúvať smerom na Košice, následne odbočí do mesta a bude pokračovať cez Cintorínsku a Družstevnú ulicu, následne cez svetelnú križovatku na Malohontskú ulicu, kde sa kolóna zdrží približne hodinu," priblížilo mesto.



Po prestávke budú poľnohospodári v protestnej akcii pokračovať jazdou cez rozostavanú okružnú križovatku na Sobôtke. Ďalej prejdú po ceste I/16 v smere na Lučenec cez Babin Most ku kolibe pri Ožďanoch, odkiaľ sa vrátia späť do Rimavskej Soboty. Ukončenie protestu sa predpokladá o 15.00 h.



V súvislosti s ohláseným protestom prijala polícia viacero bezpečnostných opatrení, zabezpečovať verejný poriadok a usmerňovať dopravu budú na mieste policajné hliadky. "Žiadame vodičov, aby sa v uvedenom čase vyhli ohláseným miestam, v prípade, ak budú daným úsekom prechádzať, aby rátali s obmedzeniami a rešpektovali pokyny polície," uviedlo mesto.



Protesty poľnohospodárov sa vo štvrtok budú konať aj v ďalších slovenských mestách. Zhromaždenia organizuje Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora.