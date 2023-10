Rimavská Sobota schválila predaj mestskej chaty na Kurinci

Rimavská Sobota 31. októbra (TASR) - Mesto Rimavská Sobota predá viac ako desať rokov nevyužívanú mestskú chatu v rekreačnej oblasti Kurinec. Poslanci mesta o tom rozhodli na pondelňajšom (30. 10.) mimoriadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva (MsZ), ktorého jediným bodom bolo vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže. Do nej sa prihlásil len jeden záujemca.



Ako vyplýva z materiálov, ktoré zverejnila samospráva na svojom oficiálnom webe, súťaž na odpredaj mestskej chaty na Kurinci bola zverejnená od 4. do 19. októbra, minimálna kúpna cena bola stanovená znaleckým posudkom vo výške 78.400 eur. Do súťaže sa prihlásila len jedna súkromná osoba s ponukou vo výške 86.000 eur. MsZ odpredaj mestskej chaty schválilo, za hlasovalo 14 zo 16 prítomných poslancov.



Predaj mestskej chaty na Kurinci formou obchodnej verejnej súťaže odobrili poslanci mesta ešte na júnovom zasadnutí MsZ. Samospráva predaj chaty odôvodnila zlým technickým stavom a vysokými nákladmi na rekonštrukciu. "Chata sa nevyužíva od roku 2012. Na objekte sa objavujú praskliny, ktoré sú viditeľné z vonkajšej zadnej strany, ako aj na vnútorných stenách," uviedlo mesto v materiáloch s tým, že problémom je aj opadajúca omietka.