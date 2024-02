Rimavská Sobota schválila rozpočet na rok 2024

Rimavská Sobota 28. februára (TASR) - Poslanci mesta Rimavská Sobota na utorňajšom (27. 2.) zasadnutí mestského zastupiteľstva (MsZ) schválili rozpočet mesta na rok 2024 s celkovými príjmami vo výške 27.611.954 eur. Poslanci odobrili aj zámer predaja bývalého internátu na Školskej ulici, príjem z predaja v rozpočte mesto odhaduje na 800.000 eur.



Hlasovaniu o rozpočte mesta na rok 2024 predchádzala diskusia o predaji niekdajšieho Domova mládeže. Objekt na Školskej ulici bol využívaný ako školský internát od roku 1965, samospráva budovu aj s priľahlými pozemkami získala do vlastníctva od Banskobystrického samosprávneho kraja v roku 2013. Budova je v zlom technickom stave a chátra, v uplynulých rokoch sa na pôde mesta hovorilo o viacerých zámeroch jej využitia, a to napríklad vybudovaní bytov či zariadenia pre seniorov.



Návrh predaja bývalého internátu na MsZ predniesol mimo programu zasadnutia viceprimátor a mestský poslanec Attila Halász. Ako uviedol, mesto vlani vytvorilo komisiu, ktorej úlohou bolo riešiť budúce využitie chátrajúceho internátu. "Bola snaha nájsť riešenie z rôznych fondov alebo projektov, žiaľ, neúspešne. Keďže sa nenašlo vhodné riešenie, komisia podporila predaj budovy," vysvetlil Halász.



Niektorí poslanci s predneseným zámerom nesúhlasili, žiadali o stiahnutie návrhu a širšiu verejnú diskusiu. "Nevychádzam z údivu, hlavne preto, že takto závažnú vec predkladáme na zasadnutie na poslednú chvíľu bez verejnej a širokej diskusie. Pri dosť zásadnom probléme sa nepýtame na názor občanov," uviedol mestský poslanec Roman Vaľo.



MsZ v Rimavskej Sobote predaj bývalého internátu po viac ako hodinovej diskusii schválilo, k zámeru sa však poslanci budú musieť vrátiť na niektorom z nasledujúcich zasadnutí. Ako upozornil hlavný kontrolór mesta Mikuláš Csirmaz, aby uznesenie bolo v súlade so zákonom, potrebné bude schváliť prebytočnosť majetku a podmienky predaja.



Mestskí poslanci sa na zasadnutí venovali aj rozpočtu mesta na rok 2024. Rimavská Sobota vstúpila do nového roka v rozpočtovom provizóriu, tvorba rozpočtu nebola podľa primátora Jozefa Šimka jednoduchá. "Jednotlivé organizácie mesta požadovali 5,5 milióna eur navyše, čo sme mohli v rozpočte na rok 2024 použiť," skonštatoval Šimko s tým, že mesto muselo výdavky skresať.



Rozpočet mesta Rimavská Sobota na rok 2024, ktorý MsZ schválilo, počíta s celkovými príjmami vo výške 27.611.954 eur, navrhnutý je ako prebytkový s rozdielom 7.659 eur. V rámci príjmov samospráva počíta aj s predajom bývalého internátu. Odhadovaná suma 800.000 eur je viazaná na investície, ktoré sa v prípade, že sa predaj neuskutoční, realizovať nebudú.