Poslanci v Rimavskej Sobote schválila zmenu územného plánu

Rimavská Sobota 26. januára (TASR) – Poslanci mesta Rimavská Sobota schválili na utorňajšom (25. 1.) zasadnutí mestského zastupiteľstva (MsZ) zmeny a doplnky územného plánu mesta (ÚPM), ktoré počítajú i s pripravovaným štátnym priemyselným parkom. Pre TASR to uviedol primátor mesta Jozef Šimko.



Zmenou ÚPM sa pozemky v severnej časti Rimavskej Soboty, na ktorých má vyrásť nový štátny priemyselný park, preklasifikovali z ornej pôdy na lokalitu s využitím pre funkciu priemyselnej výroby. "Ministerstvu hospodárstva (MH) SR sme týmto otvorili ruky. Teraz majú na starosti, aby nasmerovali investorov do tohto menej rozvinutého okresu," uviedol Šimko.



Štátny priemyselný park, ktorý rezort hospodárstva plánuje v tomto roku vybudovať v Rimavskej Sobote, sa má rozkladať na ploche viac ako 80 hektárov. Priemyselný park za približne 10 miliónov eur by mohol byť dokončený v roku 2023, vzniknúť by v ňom malo okolo 500 priamych pracovných miest.



Prvým avizovaným investorom, ktorý o lokalitu prejavil záujem, je nemecký spracovateľ dreva Ziegler Group. Kým primátor mesta na zasadnutí MsZ tvrdil, že investor nakoniec do Rimavskej Soboty nepríde, MH SR v stanovisku pre TASR uviedlo, že o pôsobení nemeckej spoločnosti na Slovensku sa naďalej rokuje.



Aktuálna zmena ÚPM Rimavská Sobota je v poradí siedmou zmenou rozvojovo-plánovacieho dokumentu od jeho vzniku v roku 1994 a súčasne prvou od roku 2009. Okrem štátneho priemyselného parku zmeny ÚPM riešili i plánovanú cyklotrasu k rekreačnej oblasti Kurinec či výstavbu parkoviska na Ulici Ludvíka Svobodu. "Súčasne ideme pripravovať i ďalšiu zmenu ÚPM, potrebnú na novú výstavbu rodinných domov," prezradil Šimko.