Rimavská Sobota schválilo zvýšenie platu primátora o 30 percent

Rimavská Sobota 22. novembra (TASR) - Primátor Rimavskej Soboty Jozef Šimko bude za výkon funkcie poberať plat vo výške 5442 eur. Poslanci mesta na utorňajšom (21. 11.) zasadnutí mestského zastupiteľstva (MsZ) schválili zvýšenie jeho základného platu o 30 percent.



Šimko, ktorý bol od jari 2020 do októbra tohto roku poslancom Národnej rady (NR) SR, v uplynulých rokoch dostával vo funkcii primátora mesta v súlade so zákonom minimálnu mzdu. "Počas obdobia, kým Jozef Šimko bol poslancom parlamentu, ušetril mestu na plate 235.598 eur. Okrem toho nemal vodiča a plat vodiča by za toto obdobie činil 65.156 eur," skonštatoval na zasadnutí MsZ prednosta mestského úradu v Rimavskej Sobote Štefan Szántó.



Po zániku mandátu poslanca parlamentu mal Šimko ako primátor Rimavskej Soboty v závislosti od počtu obyvateľov mesta od októbra nárok na základný plat vo výške 4186 eur. Na utorňajšom zasadnutí MsZ poslanci mesta rokovali o jeho zvýšení.



Poslanec MsZ Zoltán Cziprusz v diskusii pripomenul, že primátor aj pred nástupom do NR SR poberal plat zvýšený o 40 percent, v súvislosti so súčasnou ekonomickou situáciou mesta však navrhol zvýšenie o 30 percent. Poslanec Roman Vaľo zastupiteľstvo vyzval pristúpiť k bodu racionalizačne a plat primátora nezvyšovať. "Pri 30-percentom zvýšení to urobí približne cez 15.000 eur za rok," dodal Valo.



Za zvýšenie základného platu primátora o 30 percent nakoniec hlasovalo 14 poslancov, traja sa zdržali. Šimko, ktorý je vo funkcii od roku 2010, tak bude poberať plat vo výške 5442 eur.