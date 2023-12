Rimavská Sobota spustí platené parkovanie v centre i na Kurinci

Rimavská Sobota 28. decembra (TASR) - Mesto Rimavská Sobota zavádza od januára platené parkovanie. Spoplatnené budú parkovacie miesta v dvoch lokalitách v centre mesta a v letnej turistickej sezóne i parkovanie pri rekreačnej oblasti Kurinec. Pre TASR to potvrdil prednosta mestského úradu v Rimavskej Sobote Štefan Szántó.



Zavedenie plateného parkovania v Rimavskej Sobote odobrili poslanci mesta ešte v júni, pôvodne malo do platnosti vstúpiť na jeseň. Na decembrovom zasadnutí však mestské zastupiteľstvo prijaté všeobecne záväzné nariadenie (VZN) o dočasnom parkovaní zrušilo a schválilo nové s viacerými zmenami.



"Vyhoveli sme požiadavkám veriacich občanov, ktorí v nedeľu chodia do kostola. Na Hlavnom námestí sme v nedeľu zrušili poplatok, tiež sme vyšli v ústrety tomu, že v sobotu sú sobáše," priblížil na zasadnutí MsZ viceprimátor Jozef Tóth. Poslanci tiež schválili viacero pozmeňujúcich návrhov, za parkovanie sa nebude platiť na parkovisku pri pošte a na Hlavnom námestí bude parkovné stáť 0,50 eura namiesto navrhovaného jedného eura za hodinu.



Platené parkovanie v Rimavskej Sobote sa tak od januára bude týkať troch lokalít. Na Hlavnom námestí a na parkovisku na Ulici K. Mikszátha bude parkovné stáť 0,50 eura za hodinu, pri rekreačnej oblasti Kurinec dve eurá na deň. Na Hlavnom námestí bude parkovanie bezplatné v sobotu po 12.00 h a v nedeľu počas celého dňa. Na Kurinci budú návštevníci za parkovanie platiť počas letnej sezóny od júna do konca augusta.



Parkovné v Rimavskej Sobote bude možné uhradiť v hotovosti či kartou prostredníctvom parkovacích automatov. Pre obyvateľov jednotlivých lokalít samospráva zavádza systém parkovacích kariet, stáť bude 300 eur ročne na jedno vozidlo. Vlastníci nehnuteľností a podnikatelia pôsobiaci na Hlavnom námestí budú mať nárok na parkovaciu kartu v hodnote jedného eura, ktorá bude platná len v parkovacej zóne na námestí.