Rimavská Sobota spustila kampaň proti žobraniu a zneužívaniu detí

Rimavská Sobota 17. júla (TASR) - Mesto Rimavská Sobota v spolupráci s ďalšími inštitúciami spustilo preventívnu kampaň zameranú proti zneužívaniu detí, ktorej cieľom je reagovať na zvyšujúci sa výskyt detského žobrania na verejných priestranstvách. Problém v meste pretrváva už niekoľko rokov, v rámci kampane bolo prijatých viacero opatrení. Na svojej oficiálnej webovej stránke o tom informovala samospráva.



Problém s detským žobraním sa v Rimavskej Sobote vyskytuje najmä na frekventovaných miestach v meste, a to napríklad pred supermarketmi. „Najčastejšie ide o deti z marginalizovaných komunít, ktorých prítomnosť v uliciach nie je náhodná, sú súčasťou fungujúceho mechanizmu pouličného zarábania, často na úkor ich zdravia, vzdelávania a dôstojnosti,“ uviedla samospráva.



Negatívny sociálny jav v meste evidujú niekoľko rokov. Situáciu riešili napríklad v roku 2022 terénni sociálni pracovníci i mestská polícia rozhovormi s deťmi a ich rodičmi. „Na niekoľko mesiacov to ustúpilo, potom problém znovu pokračoval,“ priblížila pre TASR Olena Milovanova, koordinátorka ochrany detí pred násilím v Rimavskej Sobote v rámci národného projektu Spoločne za detstvo bez násilia pre všetky deti.



V aktuálnom období sa výskyt problému v meste zvyšuje, podľa koordinátorky preventívnej kampane sa detské žobranie v Rimavskej Sobote dotýka desiatok detí. „Nejde pritom len o deti z Rimavskej Soboty, ale aj z okolitých obcí,“ dodala Milovanova s tým, že deti peniaze na verejných priestranstvách často žobrú spoločne so svojimi rodičmi.



Aktuálna preventívna kampaň v Rimavskej Sobote má za cieľ upozorniť verejnosť na to, že finančné príspevky darované deťom na ulici nepomáhajú, ale často ich udržiavajú v kruhu násilia, zanedbávania a zneužívania. Peniaze podľa koordinátorky kampane totiž väčšinou nekončia u detí, ale u dospelých, ktorí ich nútia žobrať.



V rámci preventívnej kampane proti detskému žobraniu boli pri vstupoch do obchodných prevádzok, kde sa problém najčastejšie vyskytuje, umiestnené informačné plagáty. Realizované budú aj osvetové aktivity na školách a v komunitách zamerané na prevenciu a včasné zachytenie ohrozených detí a tiež vzdelávanie rodičov ohrozených detí o právach dieťaťa a dôsledkoch ich zneužívania.