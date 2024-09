V Rimavskej Sobote vystavia diela výtvarníčky D. Dovaľovej

Rimavská Sobota 20. septembra (TASR) - Mestská galéria v Rimavskej Sobote otvorí v piatok popoludní výstavu výtvarníčky Denisy Dovaľovej s názvom (Ne)vymedzená plocha. Diela umelkyne budú pre verejnosť prístupné do 22. novembra. TASR o tom informovala galéria.



"Po sérii individuálnych a množstve kolektívnych prezentácií, kde autorka spravidla vystavovala oddelené cykly svojich malieb, prichádza do veľkorysých priestorov mestskej galérie v centre Malohontu s rozsiahlym výberom diel z celej doterajšej tvorby," uviedol kurátor výstavy Samuel Velebný.



Denisa Dovaľová sa narodila v roku 1991 v Lučenci, v súčasnosti žije v Košiciach, kde pôsobí ako galerijná pedagogička v Múzeu Vojtecha Löfflera. Pri svojej výtvarnej tvorbe čerpá inšpiráciu z klasických geometrických avantgárd a tiež z osobných pozorovaní a skúseností s prírodou, príbehmi ľudí či strojmi.



"Kozmopolitne pôsobiaci výraz maliarskej moderny ponúka autorka vo svojskom a unikátnom mixe s domácimi reáliami, ktoré systematicky mapuje a zaznamenáva. Či už sú to príbehy z rozprávaní starej mamy, alebo vlastné zážitky v prírode. Aj tieto vlastné zážitky sa ale snaží v maľbe prerozprávať nielen ako prchavé momentky, ale ako príležitosti na zamyslenia o fenoménoch, ktoré sa dlhodobo formujú v priestore a v čase," doplnil Velebný.



Vernisáž výstavy (Ne)vymedzená plocha sa v rimavskosobotskej mestskej galérii uskutoční v piatok o 17.00 h. Dovaľovej diela budú pre verejnosť prístupné do 22. novembra počas otváracích hodín galérie. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.