V múzeu v Rimavskej Sobote je výstava obrazov Júliusa Szabóa

Rimavská Sobota 23. septembra (TASR) – Výber z maliarskej tvorby Júliusa Szabóa prezentuje aktuálna výstava Pod medeným nebom, ktorá je do 31. decembra sprístupnená v priestoroch Gemersko-malohontského múzea (GMM) v Rimavskej Sobote. Podľa organizátorov je realizovaná v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva.



„Szabó sa maľbe venoval od svojich mladých rokov. Jeho prvé, študijné pokusy o olejomaľbu sú prevažne realistické. Tematicky sa zameriaval na portrétovanie blízkych, členov rodiny a na krajinu v okolí Lučenca. V mladosti naňho vplýval jeho prvý učiteľ maliarstva František Gyurkovits,“ uviedli organizátori z GMM.



Dodali, že od roku 1963 začal autor do plochy obrazov aplikovať medený plech, ktorým zvýraznil jednak dôležité detaily maľby, jednak symboly, ktoré chcel zdôrazniť v rámci tematiky obrazu.



„Touto technikou pracoval do konca svojho života. Štýlovo tieto maľby boli vlastne nezaraditeľné. Niesli na sebe znaky surrealizmu, pričom svojou technikou a farebnosťou vyvolávali expresívny dojem,“ zakončili.