Rimavská Sobota v roku 2020 nezvýši miestne dane a poplatky za odpad

Rimavská Sobota 31. decembra (TASR) – Miestne dane a poplatky za odpad samospráva Rimavskej Soboty v roku 2020 nebude zvyšovať. Hoci mestskí poslanci na svojom decembrovom zasadnutí odsúhlasili ich zvýšenie a pôvodne s ním súhlasil aj primátor Jozef Šimko, neskôr zmenil názor a ešte na rokovaní uviedol, že príslušné uznesenie nepodpíše.



Primátor jeho nepodpísanie avizoval až dodatočne, po uzavretí tohto bodu rokovania, počas búrlivej a emotívnej časti zasadnutia, keď mu niektorí poslanci i obyvatelia mesta vyčítali, že kandiduje do parlamentu za Ľudovú stranu Naše Slovensko.



„Vašou zlou ekonomickou politikou my občanov zaťažovať nebudeme, páni poslanci. Vážení občania, teraz vám čestne prehlasujem, ani o cent sa nebude zvyšovať daň a poplatky za smeti,“ zdôraznil Šimko s tým, že mesto prijme rázne úsporné opatrenia a zabezpečí rozvoj aj bez zvyšovania poplatkov či prepúšťania zamestnancov.



Ako reagoval poslanec Roman Vaľo, primátor urobil politické "salto mortale" a podľa neho je politický alibista. „To, že ste váš vlastný návrh o zvyšovaní daní, ktorý predložil mestský úrad, otočili proti nám, to je vrchol alibizmu a politickej súťaže,“ konštatoval Vaľo.



Podľa pôvodného plánu, ktorý na zasadnutí prezentoval vedúci ekonomického odboru Mestského úradu Rimavská Sobota Miroslav Bielak, sa mali dane z nehnuteľností zvýšiť v priemere o 20 percent a základná sadza pri poplatkoch za komunálny odpad z 20 eur na 24,90 eura. Dôvodmi na zvýšenie podľa Bielaka boli nárast poplatkov za uloženie odpadu na skládke, zvyšovanie miezd vo verejnej správe i cien pohonných hmôt, ako aj zvýšenie nezdaniteľnej čiastky podielových daní obyvateľov.



Tým, že dane a poplatky zostanú na rovnakej úrovni ako v roku 2019, nemôže samospráva v mestskom rozpočte rátať so zhruba 250.000 eurami navyše z dane z nehnuteľností, 120 000 eurami za komunálny odpad a 15 000 eurami z dane za ubytovanie.