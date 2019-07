Rimavská Sobota vlani hospodárila s prebytkom zhruba 647.000 eur

Dovolím si povedať, že máloktoré okresné mesto, alebo také veľké mesto ako Rimavská Sobota, dokázalo hospodáriť tak, ako sme hospodárili my, uviedol na margo prebytku primátor Jozef Šimko.

Rimavská Sobota 8. júla (TASR) – Prebytok vo výške zhruba 647.000 eur dosiahla vlani v rámci svojho hospodárenia samospráva Rimavskej Soboty. Vyplýva to zo záverečného účtu a výročnej správy mesta za rok 2018, ktoré schválili poslanci mestského zastupiteľstva (MsZ) na svojom poslednom zasadnutí.



„Dovolím si povedať, že máloktoré okresné mesto, alebo také veľké mesto ako Rimavská Sobota, dokázalo hospodáriť tak, ako sme hospodárili my,“ uviedol na margo prebytku primátor Jozef Šimko s tým, že vďaka dobrému minuloročnému hospodáreniu sa tento prebytok môže využiť na kapitálové výdavky.



Podľa slov poslanca a predsedu poslaneckého klubu Odvážme sa zrýchliť Romana Vaľa však napríklad hneď susedný Lučenec dosiahol v rámci záverečného účtu lepší výsledok. „Je dôležité si uvedomiť, že tento výsledok hospodárenia je, chvalabohu, taký dobrý. Pretože minulý rok takú drahú predvolebnú kampaň, akú malo naše mesto, mal asi málokto,“ podotkol Vaľo.



Ako reagoval primátor, všetky aktivity, ktoré vlani samospráva realizovala, odsúhlasilo vtedajšie MsZ. „Najdrahšia kampaň? To bola v podstate kampaň nás všetkých, poslancov aj vedenia mesta. Robili sme pre ľudí a tento rok stojíme, pretože nevieme konať, lebo všetko zablokujete, zastavujete rozvoj mesta,“ zdôraznil Šimko.



Podľa slov poslanca Jaroslava Matzenauera sa síce vlani urobilo veľa, ale v tomto roku sa realizované akcie ďalej financujú. „Zobralo sa 1,2 milióna eur na asfaltovanie ulíc, čo tiež bude treba niekedy zaplatiť. Za úvery urobíme pomaly raj na Zemi v Rimavskej Sobote, len kto to z čoho zaplatí, to je druhá vec,“ poznamenal.



Väčšinu ušetrených financií poslanci rozdelili v rámci druhej zmeny tohtoročného rozpočtu mesta. Najviac, 220.000 eur, je určených na rekonštrukciu zimného štadióna. Ďalších 100.000 eur pôjde do rozpočtu výstavby toboganu v rekreačnej oblasti Kurinec a 70.000 eur na rekonštrukciu technológie krytej plavárne.