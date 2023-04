Rimavská Sobota vyhlásila súťaž na bazén s vlnobitím za 1,2 mil. eur

Rimavská Sobota 3. apríla (TASR) – Mesto Rimavská Sobota vyhlásilo verejné obstarávanie na nový bazén s vlnobitím, ktorý plánuje vybudovať v rekreačnej oblasti Kurinec – Zelená voda. Celková predpokladaná hodnota zákazky je takmer 1,2 milióna eur. Vyplýva to z oznámenia zverejnenom vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.



Samospráva v rámci projektu počíta s výstavbou bazéna atypického tvaru a s generátorom vĺn s možnosťou vytvárania rôznych typov vlnobitia. Celková zastavaná plocha je takmer 2300 štvorcových metrov (m2), z toho vyše 1300 m2 predstavuje plocha bazéna s maximálnou hĺbkou 1,8 metra.



Vybudovanie bazéna s vlnobitím schválilo mestské zastupiteľstvo na februárovom zasadnutí, viacerí mestskí poslanci so zámerom nesúhlasili. Samospráva projekt plánuje financovať z úveru s časom splácania do roku 2034. Splácanie úveru chce mesto pokryť zo zisku z rekreačného strediska.



Záujemcovia o zákazku môžu svoje ponuky predkladať do 24. apríla. Mesto by výstavbu bazéna s vlnobitím chcelo dokončiť do apríla 2024, samotné práce sú odhadované na osem mesiacov.



Rekreačná oblasť Kurinec - Zelená voda v súčasnosti ponúka návštevníkom možnosť kúpania sa vo vodnej nádrži alebo v bazénoch s pitnou i geotermálnou vodou s teplotou 33 stupňov Celzia. Pre deti je k dispozícii detský bazén či toboganový komplex. Súčasťou rekreačnej oblasti, ktorú prevádzkujú Technické služby mesta, je aj kempingový a športový areál.