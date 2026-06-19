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Rimavská Sobota vyhlásila tender na rekonštrukciu plavárne
Predpokladaná hodnota zákazky predstavuje približne 4,15 milióna eur.
Autor TASR
Rimavská Sobota 19. júna (TASR) - Mesto Rimavská Sobota vyhlásilo verejné obstarávanie na rekonštrukciu krytej plavárne. Projekt počíta s obnovou bazénovej časti aj rekonštrukciou technológií a priestorov plavárne, predpokladaná hodnota zákazky prevyšuje štyri milióny eur. Vyplýva to z oznámenia zverejnenom vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).
Rimavskosobotská samospráva v projekte počíta s komplexnou rekonštrukciou plavárne. Obnovou majú prejsť bazény, tribúna, šatne, hygienické zariadenia i zázemie. Zmodernizované majú byť aj využívané technológie vrátane existujúcej technickej infraštruktúry. Hlavným cieľom rekonštrukcie je zníženie energetickej náročnosti objektu a zvýšenie energetickej sebestačnosti s využitím obnoviteľných zdrojov energie.
Predpokladaná hodnota zákazky predstavuje približne 4,15 milióna eur. Záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať do 10. júla, potrebné je zložiť zábezpeku vo výške 100.000 eur. Tender bude vyhodnotený najmä podľa najnižšej ceny za predmet zákazky, v menšej miere sa bude posudzovať navrhovaná lehota výstavby.
Krytá plaváreň v Rimavskej Sobote funguje od roku 1989, každoročne ju podľa mesta navštívi v priemere približne 10.000 ľudí. Obnova športoviska je podľa samosprávy nevyhnutná vzhľadom na opotrebovanie vnútorných priestorov a vybavenia, ale tiež pre nevyhovujúci stavebno-technický stav obvodovej konštrukcie s presklenou stenou. Na rekonštrukciu plavárne rimavskosobotská samospráva získala dve dotácie v celkovej hodnote približne 5,3 milióna eur.
Rimavskosobotská samospráva v projekte počíta s komplexnou rekonštrukciou plavárne. Obnovou majú prejsť bazény, tribúna, šatne, hygienické zariadenia i zázemie. Zmodernizované majú byť aj využívané technológie vrátane existujúcej technickej infraštruktúry. Hlavným cieľom rekonštrukcie je zníženie energetickej náročnosti objektu a zvýšenie energetickej sebestačnosti s využitím obnoviteľných zdrojov energie.
Predpokladaná hodnota zákazky predstavuje približne 4,15 milióna eur. Záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať do 10. júla, potrebné je zložiť zábezpeku vo výške 100.000 eur. Tender bude vyhodnotený najmä podľa najnižšej ceny za predmet zákazky, v menšej miere sa bude posudzovať navrhovaná lehota výstavby.
Krytá plaváreň v Rimavskej Sobote funguje od roku 1989, každoročne ju podľa mesta navštívi v priemere približne 10.000 ľudí. Obnova športoviska je podľa samosprávy nevyhnutná vzhľadom na opotrebovanie vnútorných priestorov a vybavenia, ale tiež pre nevyhovujúci stavebno-technický stav obvodovej konštrukcie s presklenou stenou. Na rekonštrukciu plavárne rimavskosobotská samospráva získala dve dotácie v celkovej hodnote približne 5,3 milióna eur.