Rimavská Sobota: ZŠ Š. M. Daxnera bude pre pozitívny test zatvorená

Rimavská Sobota 20. septembra (TASR) – Základná škola Š. M. Daxnera v Rimavskej Sobote ostane v pondelok (21. 9.) zatvorená. Dôvodom je pozitívny prípad nákazy novým koronavírusom na škole, informoval na oficiálnom webe mesta primátor Jozef Šimko.



„V pondelok 21. septembra 2020 bude na ZŠ Š. M. Daxnera prerušené vyučovanie pre všetkých žiakov školy. V uvedený deň sa vykoná na škole komplexná dezinfekcia budovy,“ ozrejmil Šimko. Žiaci prvého stupňa nastúpia do školy opäť v utorok (22. 9.), pre žiakov druhého stupňa bude zabezpečené dištančné vzdelávanie, a to až do konca týždňa.



Rozhodnutie o zatvorení školy počas pondelka a ďalšom postupe padlo na stretnutí krízového štábu mesta. Uskutočnilo sa v sobotu (19. 9.) ráno a zúčastnil sa na ňom aj riaditeľ regionálneho úradu verejného zdravotníctva Dušan Béreš.