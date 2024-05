Rimavské Brezovo rekonštruuje vyhliadkovú vežu pri hasičskej zbrojnici

Rimavské Brezovo 30. mája (TASR) - Obec Rimavské Brezovo v okrese Rimavská Sobota začala s rekonštrukciou vyhliadkovej veže, ktorá sa nachádza v centre obce pri hasičskej zbrojnici. Samospráva na projekt použije financie z európskych zdrojov, v uplynulom období sa eviduje zvýšený počet návštevníkov. Pre TASR to uviedol starosta obce Marián Šivara.



Práce na rekonštrukcii vyhliadkovej veže v Rimavskom Brezove odštartovali v uplynulom období. Približne 14 metrov vysoká drevená veža vedľa hasičskej zbrojnice bola už v zlom technickom stave. Obnovu veže približne za 50.000 eur bude samospráva financovať s pomocou dotácie z výzvy Miestnej akčnej skupiny Malohont. "Budú tam točité schody dookola až po úplný vrch, kde sa nachádza vyhliadka. Stred veže zostane prázdny, v budúcnosti by ho mohli využiť naši dobrovoľní hasiči na sušenie hadíc," priblížil Šivara.



Vyhliadková veža v centre obce ponúkne návštevníkom pohľad na obec Rimavské Brezovo a jej blízke okolie. Z obecnej kasy sa samospráva rozhodla pri vyhliadke vybudovať aj verejné toalety.



"Teraz k nám chodí dosť turistov. Máme tu evanjelický gotický kostol, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou, je tu pomník štúrovca Ľudovíta Kubániho, ktorý je tu aj pochovaný, a tiež pozostatky kaštieľa," vysvetlil starosta. Dodal tiež, že zrekonštruovaná vyhliadková veža by mohla byť pre návštevníkov otvorená koncom tohto leta.