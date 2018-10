Rimavské Zalužany vznikli spojením dvoch obcí a majú čo ponúknuť

Obec mladne

Lesík ako centrum kultúry v obci

Kyjatické hračky

Rimavské Zalužany 13. októbra (TASR) – Spojením dvoch dedín, Rimavských Zalužian a Príboja, vznikla v roku 1926 obec Rimavské Zalužany v okrese Rimavská Sobota. Dejiny obidvoch predtým samostatných sídiel sú však oveľa staršie a prvé písomné zmienky o nich pochádzajú už z obdobia stredoveku.priblížila starostka Janka Ďurišová.Prvá písomná zmienka o Rimavských Zalužanoch pochádza z roku 1136, kedy sa ešte spomína ako súčasť susednej Rimavskej Bane, prípadne z roku 1362, kedy je už uvádzaná samostatne.priblížila starostka možný vznik názvu dediny s tým, že táto miestna povesť sa spomína aj v obecnej kronike.Pomenovanie druhej časti Rimavských Zalužian, Príboja, mohlo vzniknúť zo spojenia "pri boji".ozrejmila Ďurišová, podľa ktorej sa aj táto povesť spomína v starých písomnostiach.Prakticky rovnaké vysvetlenie vzniku názvu Zalužany potvrdzuje vo svojej knihe Stručné dejiny Malohontu do roku 1803 aj historik Leon Sokolovskýuvádza historik. Pri názve Príboj sa však prikláňa k inej verzii.konkretizuje Sokolovský.Históriu Rimavských Zalužian zachytáva i obecná kronika, ktorá bola písaná od roku 1937. Obec vlastní aj ďalšie staré písomnosti, napríklad školskú kroniku či knihu s hospodárskymi záznamami z roku 1864, v ktorej sú zachytené údaje až do roku 1960.Ľudová tradícia spomína v okolí Rimavských Zalužian dva hrady. Prvý údajne stál na neďalekom kopci Bukovina, druhý na vrchu Viselná. Vo svojom diele Pamätihodnosti gemersko-malohontské ho v roku 1872 uvádza aj spisovateľ Samo Tomášik.píše Tomášik s tým, že mohlo ísť buď o husitskú tvrdzu, alebo o protitureckú pevnôstku.Preukázať či vyvrátiť existenciu týchto fortifikácií by mohol prípadný archeologický výskum, ten však zatiaľ podľa archeológa Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote Alexandra Botoša nebol doposiaľ realizovaný.doplnil.Napriek tomu, že Rimavské Zalužany tvoria dve predtým samostatné obce, zaujímavosťou je, že nemajú ani jeden kostol. V dedine sa nachádza len neogotická zvonica z druhej polovice 19. storočia. Dnes už však nestojí na pôvodnom mieste pri Rimave, kde bola postavená, ale na cintoríne na kopci nad dedinou.vysvetlila starostka dôvody presťahovania.Spomienkou na banícku minulosť regiónu je stará grafitová baňa nachádzajúca sa nad Príbojom, smerom na Vápenicu pri Kocihe. Dnes je však už toto miesto zarastené a len ťažko sa dá nájsť. Detailom z nedávnej histórie dediny je skutočnosť, že Rimavské Zalužany mali ako prvá obec v okolí zavedený vodovod.zakončila Ďurišová.S 355 obyvateľmi patria Rimavské Zalužany v okrese Rimavská Sobota k menším obciam, avšak záujem ľudí o bývanie v tejto dedine stúpa. TASR to potvrdila starostka Janka Ďurišová, podľa ktorej v posledných rokoch pribudli obyvatelia hlavne v časti Príboj.konkretizovala starostka.Jednou zo služieb, ktorú obec ponúka hlavne mladším obyvateľom, je škôlka, sídliaca priamo v budove obecného úradu.doplnila.Problémom pri výstavbe nových domov v obci je však podľa nej malý intravilán, ktorý prakticky kopíruje zastavané územie, potenciálne stavebné pozemky s veľkým množstvom vlastníkov či ochranné pásma plynovodu, železnice, rieky Rimava i vedenia vysokého napätia, ktoré všetky prechádzajú obcou.doplnila Ďurišová.Rimavské Zalužany sú situované približne v strede cesty medzi Rimavskou Sobotou a Hnúšťou, kam podľa starostky veľa ľudí dochádza za prácou. Viacerí podnikatelia ale pôsobia aj priamo v obci.priblížila Ďurišová.Rimavské Zalužany sa rozvíjajú aj vďaka podporeným projektom. Jedným z najúspešnejších bolo podľa starostky vybudovanie kultúrno-spoločenského centra v prírode Lesík, ktoré slúži na organizovanie obecných aj iných akcií. Za ďalší úspešný projekt podľa vlastných slov považuje rekonštrukcie miestnych komunikácií Kožuškovo a Príboj, ako aj obnovu požiarnej zbrojnice.Naopak, podporený nebol projekt na obnovu budovy obecného úradu a priľahlého areálu.podotkla Ďurišová s tým, že nakoniec sa zrealizovala len rekonštrukcia prázdnych miestností na prvom poschodí.objasnila starostka.Už viac ako 80 rokov môžu využívať obyvatelia obce Rimavské Zalužany v okrese Rimavská Sobota na rôzne akcie kultúrno-spoločenské centrum v prírode Lesík, vzdialené od centra dediny zhruba pol kilometra. Podľa slov starostky Janky Ďurišovej ide zároveň o jeden z najvýznamnejších projektov, ktorý sa v obci podarilo zrealizovať.priblížila starostka.V lete sa na tomto mieste konali zábavy, majálesy, juniálesy i rôzne divadelné predstavenia, z ktorých prvé malo názov Drotár. Neskôr pribudli aj diskotéky či akcie ku dňu detí.povedala Ďurišová.Novú tvár začal Lesík postupne získavať počas posledných rokov vďaka financiám z viacerých zdrojov.vysvetlila starostka s tým, že ďalšie peniaze neskôr získali cez Program obnovy dediny či Konto Orange.Rekonštrukcia tohto areálu, ktorá zahŕňala spevnenie svahu, ako aj vybudovanie gulášoviska a amfiteátra, patrí podľa manažérky MAS Malohont Miroslavy Vargovej medzi najúspešnejšie projekty podporené ich inštitúciou v programovom období 2007–2013.podotkla Vargová.Ako dodala, v MAS ich najviac teší, že podporou tohto projektu sa Lesík, ktorý bol využívaný aj roky predtým, zveľadil a stal sa miestom oddychu nielen domácich obyvateľov, ale aj návštevníkov z okolitých obcí, ako aj miestom konania rôznych podujatí.Rimavské Zalužany v okrese Rimavská Sobota sa môžu pochváliť viacerými aktívnymi obyvateľmi, ktorí sa uplatňujú v umeleckej oblasti. Patrí medzi nich napríklad Ladislav Hedvigi, ktorý je v regióne v súčasnosti posledným výrobcom tradičných kyjatických hračiek typických svojimi rytými geometrickými vzormi.Ako uviedol pre TASR, výrobe drevených hračiek sa venoval aj v minulosti, ku kyjatickým sa dostal zhruba pred piatimi rokmi a intenzívnejšie sa im venuje posledné dva roky.priblížil Hedvigi.Na prvý pohľad sa mu podľa vlastných slov zdalo, že ich výroba nebude zložitá, opak bol však pravdou.vysvetlil Hedvigi, ktorý svoje výrobky šíri prostredníctvom Ústredia ľudovej umeleckej výroby a sporadicky navštevuje i jarmoky.V umeleckej oblasti sa realizuje aj Ivana Jackuliaková, ktorá sa venuje výrobe štylizovaných čeleniek, klobúkov a šperkov do vlasov. Ako povedala, ide vlastne o všetko, čo sa týka koruny ženskej krásy.podotkla autorka, ktorá svoje diela prezentovala doteraz na troch výstavách.Dodala, že jej štylizované party nosia ženy napríklad na svadbách či folklórnych podujatiach, je ich však možné nosiť aj na moderné festivaly, do divadla či na vernisáž.povedala umelkyňa.Umelecké sklony majú aj členovia jej rodiny - manžel Ján Jackuliak je nožiar a syn Martin umelecký kováč. V minulosti bol v obci aktívnym umelcom aj ďalší obyvateľ - Jozef Siničák, ktorý s miestnymi chlapcami nacvičoval zbojnícke tance a tkal guby, teda pokrovce z ovčej vlny.Zo spolkov v obci funguje organizácia Slovenského zväzu záhradkárov, ktorá má pri dedine svoju záhradkársku oblasť, ako aj organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov. Zaujímavosťou je, že miestny dobrovoľný hasičský zbor (DHZ) vlastní historické vozidlo Praga RN, ktoré miestni hasiči vyhrali v 50. rokoch na Strahovskom štadióne.uviedol predseda DHZ Rimavské Zalužany Ján Palik.Rimavskozalužianski dobrovoľní hasiči sa často zúčastňovali na rôznych súťažiach, podľa Palika dospelí štyrikrát štartovali na majstrovstvách Slovenska a žiaci 18-krát na majstrovstvách kraja. V posledných rokoch bol síce miestny DHZ v útlme, ale podľa predsedu už nastupuje nová generácia mladých chlapcov a dievčat.