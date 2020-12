Rímske lapidárium v Komárne je nositeľom ceny Europa Nostra

Komárno 14. decembra (TASR) - Rímske lapidárium v Komárne, ktoré sídli v jednej zo starých mestských fortifikačných stavieb, v tzv. Bašte VI., a je súčasťou Podunajského múzea v Komárne, ponúka návštevníkom prehliadku prastarých rímskych kameňosochárskych pamiatok pochádzajúcich z nášho územia. Za túto expozíciu bolo Podunajské múzeum (PM) ocenené viacerými cenami vrátane medzinárodnej Europa Nostra za európske dedičstvo.



"Lapidárium patrí k ojedinelým expozíciám aj v rámci Slovenska. Bolo sprístupnené začiatkom 90. rokov. Za tie desaťročia môžeme povedať, že našu expozíciu navštívilo niekoľko desaťtisíc návštevníkov z celého sveta, dokonca sa tu konali aj stretnutia špecialistov rímskych archeológov z celého sveta," povedal pre TASR riaditeľ PM Jozef Csütörtöky.



Podľa jeho slov v tejto expozícii zhromaždili vyslovene kameňosochárske pamiatky pochádzajúce z dvoch rímskych táborov – z legionárskeho tábora Brigetio na maďarskej strane Dunaja, kde Rimania vybudovali predsunuté predmostie, a z tábora Kelemantia pri neďalekej obci Iža.



"Prezentujeme tu najväčšie kameňosochárske pamiatky - sarkofágy, oltárne kamene a rôzne reliéfne kamene s nápismi. V hlavnej turistickej sezóne od mája do konca leta nás navštevujú z celého Slovenska najmä dôchodcovia. Školské výpravy prichádzajú pred školskými prázdninami a v hlavnej sezóne od júna do augusta si prídu pozrieť expozície nášho múzea turisti, ktorí pricestovali na pobyt do tohto regiónu. Sú to najmä turisti z Českej republiky, z Maďarska, ale aj z rôznych krajín sveta," dodal riaditeľ.



Samotná expozícia je podľa Csütörtökyho členená chronologicky, teda v poradí, z akého storočia pamiatky pochádzajú. Prvý náhrobný kameň, ktorý otvára expozíciu, pochádza z prvého storočia. Ide o fragment náhrobného kameňa, na ktorom vidno keltskú ženu, s veľkou pravdepodobnosťou manželku tamojšieho rímskeho vojaka, ktorý dal vyhotoviť svojej manželke náhrobný kameň.



Na návštevu Komárna si treba naplánovať minimálne jeden deň, pretože iba Podunajské múzeum ponúka sedem stálych expozícií a rôzne krátkodobé výstavy v troch budovách v centre mesta a v Bašte VI, ktorá je súčasťou pevnostného systému a je na kraji mesta. V nej sídli lapidárium. Najväčšou historickou pamiatkou Komárna sú Stará pevnosť a Nová pevnosť pri sútoku Váhu a Dunaja, uzavrel riaditeľ múzea.



Lapidárium bolo v roku 1993 ocenené výročnou cenou časopisu Pamiatky a múzeá. V roku 1994 za pamiatkovú obnovu objektu Bašty VI. a realizáciu rímskeho lapidária múzeum získalo medzinárodné ocenenie, cenu Europa Nostra.