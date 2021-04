Rímskokatolícki veriaci v Košiciach majú záujem o účasť na omšiach

Košice 21. apríla (TASR) – Rímskokatolícki veriaci v Košiciach majú po postupnom uvoľňovaní protiepidemických opatrení záujem o účasť na slávení bohoslužieb. Pre TASR to potvrdil hovorca Košickej arcidiecézy Jaroslav Fabian s tým, že v Dóme sv. Alžbety slúžia denne niekoľko omší.



Kapacita katedrály podľa súčasných opatrení umožňuje účasť 100 ľudí naraz. „Aby sa počet dodržiaval, sú zabezpečené denne štyri sväté omše a v nedeľu je ich sedem. Miesta na sedenie sú riadne vyznačené, ostatné sú opáskované. Dezinfekciu realizuje denná služba po každej svätej omši - utieranie lavíc, kľučiek, spovedníc,“ spresnil.



Ako pripomenul, sú plní očakávaní, najmä čo sa týka blížiacej sa nedele. Zákaz verejných bohoslužieb trval približne štyri mesiace a záujem veriacich o ne postupne narastá. „Bude to zrejme určitý proces. Rešpektujeme aktuálne opatrenia, je potrebná opatrnosť a dodržiavanie všetkých nariadení. Uvedomujeme si, koľko nešťastia so sebou priniesla táto pandémia. Teraz sme ako veriaci omnoho vďačnejší za prítomnosť kňaza a jeho účinkovanie. Oproti minulosti si viac uvedomujeme potrebu mať ho medzi sebou,“ povedal Fabian s tým, že počas obdobia pandémie nového koronavírusu si zároveň kňazi výraznejšie uvedomili svoje poslanie a povzbudilo ich to k väčšej aktivite. „Povzbudzovali ich aj niekoľkotisícové vzhliadnutia streamov omší z Dómu sv. Alžbety. Určite to však nenahrádza osobné stretávanie sa s veriacimi,“ doplnil.