Rímskokatolícky kostol sv. Štefana sa nachádza pod úrovňou Domaše

Nová Kelča 2. augusta (TASR) – Počas plavby vyhliadkovou loďou Bohemia na Domaši môžu ľudia obdivovať okrem okolitej prírody aj kostoly po zaniknutých obciach. Jeden z nich, Kostol sv. Štefana Kráľa z konca 18. storočia, patriaci kedysi do obce Kelča, sa nachádza pod úrovňou Domaše a je obkolesený hrádzou.



"Predstavuje poslednú časť zatopenej obce Kelča, ktorá je pod hladinou Domaše. Obec sa v súčasnosti volá Nová Kelča. Kostol postavil šľachtický rod Véčeiovcov, ktorý si obec zvolil za svoje sídlo. Nešetrili na architektoch ani umelcoch, pretože si povolali najzdatnejších vo svojej dobe. Kostol naprojektoval Gašpar Urlespacher, ktorý je známy projektovaním alebo barokovou úpravou gréckokatolíckej katedrály v Prešove, ako aj mnohých iných pamiatok na východnom Slovensku," uviedol pre TASR administrátor rímskokatolíckej farnosti Turany nad Ondavou Roman Matisovský.



Véčeiovci podľa jeho slov nešetrili ani na zariadení kostola. Oslovili známeho levočského zlatníka Jána Silašiho, ktorý zhotovil do kostola monštranciu, kalichy a kríž.



"Čo sa týka rezbárskej výzdoby, je z jednej dielne, aj keď je interiér v súčasnosti značne poškodený. Dokonca v 90. rokoch boli niektoré časti ukradnuté. Chceme urobiť zaujímavú vec počas tejto sezóny. Štyri repliky sôch, ktoré boli odcudzené, chceme dať znova na pôvodné miesto, aj keď to budú len plošné repliky, ale aby pripomínali ľuďom, že interiér mal svoju kvalitu," povedal Matisovský s tým, že dvere na kostole sú pôvodné. Takisto na priečelí, aj keď je značne poškodené, je vidieť pôvodnú rokokovú výzdobu.



Zaujímavosťou je, že kostol sa nachádza pod úrovňou Domaše. "V čase, keď má najvyšší stav vodnej hladiny, tak sa musí čerpadlom znižovať úroveň hladiny podzemnej vody," vysvetlil kňaz.



Kostol má v súčasnosti v dlhodobom prenájme obec Nová Kelča, ktorá vyvíja aktivity, aby získala financie na jeho obnovu. "Už boli aj nejaké peniaze sľúbené, ale teraz sa to trocha pozastavilo. Máme nádej, že v budúcnosti sa určite pustíme hlavne do záchrany strechy," priblížil Matisovský.



Pri kostole sa nachádza aj starý platan, ktorý tam bol podľa jeho slov pravdepodobne zasadený v rovnakom období, ako bol postavený kostol. "Za ním bol kedysi kaštieľ, ktorý sa nezachoval. Už počas druhej svetovej vojny bol značne poškodený a v podstate v súčasnosti by tam už ani nemohol stáť, lebo je tam voda," vysvetlil Matisovský.



"Ku kostolu je trošku sťažený prístup, je potrebné zastať pri krajnici, ale myslím si, že sa oplatí ho navštíviť. Počas sezóny je otvorený od štvrtka do nedele, od 14.00 h do 17.00 h. V sobotu o 18.00 h je možné byť na sv. omši, ktorá je s platnosťou na nedeľu," dodal Matisovský.