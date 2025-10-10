< sekcia Regióny
Rímsky nápis na hradnej skale v Trenčíne je po ochrane opäť viditeľný
Rímsky nápis na hradnej skale v Trenčíne sa považuje za najdôležitejší autentický zachovaný písomný doklad o prítomnosti rímskych vojsk na našom území v druhom storočí nášho letopočtu.
Autor TASR
Trenčín 10. októbra (TASR) - Po viac ako päťmesačných prácach na ochrane unikátneho rímskeho nápisu na hradnej skole v Trenčíne môžu obyvatelia mesta a návštevníci opäť obdivovať jednu z mála rímskych písomných zmienok, ktoré potvrdzujú pobyt Rimanov v strednej Európe. Informovala o tom trenčianska hovorkyňa Erika Ságová.
„Unikátny nápis na hradnej skale je opäť viditeľný. Práce na jeho ochrane sú ukončené, lešenie je preč. Pribudla strieška zo skla a prekrytie veľkej pukliny v skale,“ uviedla hovorkyňa.
Práce na ochranu rímskeho nápisu na hradnej skale sa začali na konci apríla. Nápis na vápencovom brale nebol ničím prekrytý, bol voľne vystavený poveternostným vplyvom. Reštaurátorský výskum identifikoval, že bezprostredným ohrozením nápisu sú podzemné vody, ktoré cez systém puklín vytekajú na povrch. Nápisu škodila aj voda stekajúca počas zrážok.
„Pre zachovanie tejto významnej kultúrnej pamiatky bolo nutné zabrániť vode, aby vtekala do skalnej pukliny. Tá je dnes prekrytá zliatinou, ktorá časom zoxiduje a farebne splynie so skalou. Všetky úkony k ochrane nápisu vyšli na 50.000 eur, z ktorých 20.000 je podpora Nadácie EPH,“ doplnila Ságová.
