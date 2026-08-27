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Rímsky tábor Kelemantia v Iži čaká modernizácia
Modernizácia antickej pamiatky je súčasťou projektu s názvom Návštevnícke a vedecké centrum pamiatky UNESCO rímskeho kastela.
Autor TASR
Iža 27. augusta (TASR) - Rímsky antický tábor Kelemantia v Iži čaká modernizácia. Ako informoval Nitriansky samosprávny kraj (NSK), vznikne tam nové návštevnícke a vedecké centrum. Krajskí poslanci vo štvrtok schválili asanáciu nevyužívanej murovanej stavby, ktorá uvoľní miesto novým objektom.
Modernizácia antickej pamiatky je súčasťou projektu s názvom Návštevnícke a vedecké centrum pamiatky UNESCO rímskeho kastela. „Vznikne tu jednopodlažná, nepodpivničená budova pozostávajúca z troch hlavných častí so šikmou sedlovou strechou s využitým podkrovím. Slúžiť bude pre potreby vedeckej komunity a zároveň na prezentáciu archeologického výskumu verejnosti,“ uviedol Úrad NSK.
Ako doplnil podpredseda NSK Tibor Csenger, rímsky kastel Kelemantia v Iži sa chce uchádzať aj o zdroje z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. „Cieľom programu je systematická obnova, ochrana, údržba a skvalitnenie prezentácie pamiatky UNESCO. Plánovaná je sanácia zachovaných a v minulosti obnovených architektonických častí, rozšírenie obnovy, rekonštrukcia pevnostného múru medzi nárožnou vežou a západnou medzivežou a pokračovanie obnovy zachovaných murovaných konštrukcií rozsiahleho objektu kúpeľov,“ priblížil Csenger.
Pripravovaný projekt s predpokladaným rozpočtom 1,5 milióna eur počíta aj s bezbariérovým vstupom do areálu, odstránením náletových drevín, celkovou modernizáciou a zatraktívnením prezentácie pamiatky pre návštevníkov. „Na projekte spolupracuje obec Iža, Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied v Nitre, Katedra klasickej archeológie Trnavskej univerzity v Trnave a Krajská organizácia cestovného ruchu Nitriansky kraj,“ dodal Csenger.
Modernizácia antickej pamiatky je súčasťou projektu s názvom Návštevnícke a vedecké centrum pamiatky UNESCO rímskeho kastela. „Vznikne tu jednopodlažná, nepodpivničená budova pozostávajúca z troch hlavných častí so šikmou sedlovou strechou s využitým podkrovím. Slúžiť bude pre potreby vedeckej komunity a zároveň na prezentáciu archeologického výskumu verejnosti,“ uviedol Úrad NSK.
Ako doplnil podpredseda NSK Tibor Csenger, rímsky kastel Kelemantia v Iži sa chce uchádzať aj o zdroje z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. „Cieľom programu je systematická obnova, ochrana, údržba a skvalitnenie prezentácie pamiatky UNESCO. Plánovaná je sanácia zachovaných a v minulosti obnovených architektonických častí, rozšírenie obnovy, rekonštrukcia pevnostného múru medzi nárožnou vežou a západnou medzivežou a pokračovanie obnovy zachovaných murovaných konštrukcií rozsiahleho objektu kúpeľov,“ priblížil Csenger.
Pripravovaný projekt s predpokladaným rozpočtom 1,5 milióna eur počíta aj s bezbariérovým vstupom do areálu, odstránením náletových drevín, celkovou modernizáciou a zatraktívnením prezentácie pamiatky pre návštevníkov. „Na projekte spolupracuje obec Iža, Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied v Nitre, Katedra klasickej archeológie Trnavskej univerzity v Trnave a Krajská organizácia cestovného ruchu Nitriansky kraj,“ dodal Csenger.