Rímsky vojenský tábor v Iži opäť privítal letnú školu archeológie

Trnava/Iža 3. júla (TASR) - Rímsky vojenský tábor v Iži neďaleko Komárna opäť privítal letnú školu archeológie Kelemantia 2025. Cieľom je rozvíjať odborné zručnosti mladých archeológov priamo v teréne. Za organizátorov o tom informovala Miroslava Daňová z Katedry klasickej archeológie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave.



Letná škola je pre študentov archeológie a histórie otvorená v dvoch turnusoch. Prvý sa uskutočnil od 23. júna do 2. júla, druhý bude od 7. do 16. júla. „Študenti budú pracovať na systematickom výskume rímskeho tábora a pokračovať vo výskume rímskych kúpeľov v areáli pevnosti. Okrem toho sa naučia dokumentačné techniky, spoznajú archeologický materiál a budú sa aktívne podieľať aj na sprievodcovskej činnosti v priestore múzea pod holým nebom,“ priblížila Daňová.



Program letnej školy dopĺňajú odborné prednášky, workshopy, diskusie a exkurzie. Medzinárodný charakter podujatia vytvára priestor aj na výmenu skúseností, kultúrnu spoluprácu a nadväzovanie nových profesionálnych i osobných kontaktov medzi účastníkmi z krajín V4. Rímsky vojenský tábor v Iži je zapísaný do zoznamu svetového dedičstva UNESCO.