< sekcia Regióny
RISKOVAL: Opitý muž viezol v aute deti
Vodiča auta Lancia zastavili a kontrolovali policajti z okresného dopravného inšpektorátu v popoludňajších hodinách.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Partizánske 9. februára (TASR) - Polícia obvinila 39-ročného muža z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Vodič jazdil koncom minulého týždňa v partizánskej mestskej časti Veľké Bielice pod vplyvom alkoholu, v aute mal i dve maloleté deti. TASR o tom v pondelok informovala trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
Vodiča auta Lancia zastavili a kontrolovali policajti z okresného dopravného inšpektorátu v popoludňajších hodinách. Vodiča podrobili dychovej skúške s výsledkom 1,54 promile. „Vo vozidle sa v čase kontroly spolu s vodičom nachádzali aj dve maloleté deti, ktoré išiel vyzdvihnúť zo školy,“ uviedla Klenková.
Policajti podľa nej mužovi zadržali vodičský preukaz, poverený príslušník Policajného zboru po vykonaní potrebných procesných úkonov podal v danej veci návrh na podanie obžaloby.
„Muž svojím konaním ohrozil nielen seba, ale aj maloleté deti a ostatných účastníkov cestnej premávky,“ zdôraznila Klenková.
Vodiča auta Lancia zastavili a kontrolovali policajti z okresného dopravného inšpektorátu v popoludňajších hodinách. Vodiča podrobili dychovej skúške s výsledkom 1,54 promile. „Vo vozidle sa v čase kontroly spolu s vodičom nachádzali aj dve maloleté deti, ktoré išiel vyzdvihnúť zo školy,“ uviedla Klenková.
Policajti podľa nej mužovi zadržali vodičský preukaz, poverený príslušník Policajného zboru po vykonaní potrebných procesných úkonov podal v danej veci návrh na podanie obžaloby.
„Muž svojím konaním ohrozil nielen seba, ale aj maloleté deti a ostatných účastníkov cestnej premávky,“ zdôraznila Klenková.