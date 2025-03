RIZIKO POŽIAROV: Platí pre päť okresov na severe Slovenska

Bratislava 12. marca (TASR) - Pre okresy Čadca, Kysucké Nové Mesto, Námestovo, Poprad a Kežmarok vyhlásili čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru. Platí to od utorka (11. 3.). Ministerstvo vnútra (MV) SR na to upozornilo na svojom webe.



V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov je verejnosť povinná dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti. Fyzickým osobám sa na lesných pozemkoch zakazuje fajčiť a používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru. Zakázané je takisto vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov či zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu. Rovnako je zakázané zakladať ohne aj na vyhradených ohniskách a v lesoch.