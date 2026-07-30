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RIZIKO POŽIAROV: Platí v tomto okrese
Mesto žiada všetkých obyvateľov o zvýšenú opatrnosť.
Autor TASR
Banská Bystrica 30. júla (TASR) - V okrese Banská Bystrica je od stredajšej (29. 7.) polnoci až do odvolania vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru. S tým súvisia viaceré zákazy na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme. Informovala o tom vo štvrtok banskobystrická samospráva na sociálnej sieti.
„Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Banskej Bystrici vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru pre celé územie okresu Banská Bystrica od 29. júla, 24.00 h až do odvolania,“ uviedlo mesto.
Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru predstavuje obdobie, keď je zvýšené riziko vzniku požiaru v prírodnom prostredí, a to najmä na verejne prístupných miestach. Mesto žiada všetkých obyvateľov o zvýšenú opatrnosť.
„V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti. Fyzickým osobám sa na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme zakazuje fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov, spaľovať horľavé látky na lesných pozemkoch. Vlastníci, správcovia alebo užívatelia lesných pozemkov v súvislosti s ochranou lesa pred požiarom sú povinní zabezpečovať v nich hliadkovaciu činnosť, umiestnenie potrebného množstva protipožiarneho náradia na určenom mieste v závislosti od plochy lesných porastov, udržiavať existujúce prejazdové cesty, zvážnice a zdroje vody v stave, ktorý umožňuje bezproblémový príjazd hasičských jednotiek,“ zdôraznil HaZZ.
„Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Banskej Bystrici vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru pre celé územie okresu Banská Bystrica od 29. júla, 24.00 h až do odvolania,“ uviedlo mesto.
Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru predstavuje obdobie, keď je zvýšené riziko vzniku požiaru v prírodnom prostredí, a to najmä na verejne prístupných miestach. Mesto žiada všetkých obyvateľov o zvýšenú opatrnosť.
„V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti. Fyzickým osobám sa na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme zakazuje fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov, spaľovať horľavé látky na lesných pozemkoch. Vlastníci, správcovia alebo užívatelia lesných pozemkov v súvislosti s ochranou lesa pred požiarom sú povinní zabezpečovať v nich hliadkovaciu činnosť, umiestnenie potrebného množstva protipožiarneho náradia na určenom mieste v závislosti od plochy lesných porastov, udržiavať existujúce prejazdové cesty, zvážnice a zdroje vody v stave, ktorý umožňuje bezproblémový príjazd hasičských jednotiek,“ zdôraznil HaZZ.