Riziko šmyku: Polícia v Trenčianskom kraji upozorňuje vodičov
Autor TASR
Trenčín 16. februára (TASR) - Sneženie a zhoršené poveternostné podmienky v pondelok popoludní zvyšujú riziko šmyku, zľadovatených úsekov aj námrazy i na území Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK). Upozornila na to na sociálnej sieti trenčianska krajská polícia, vodičom zároveň pripomenula zásady bezpečnej jazdy.
„Klzké miesta sa môžu objaviť aj tam, kde povrch pôsobí na prvý pohľad ako suchý, najmä na mostoch, v zatienených úsekoch, pri lese a v blízkosti vodných plôch,“ zdôraznila polícia.
Vodičov policajti preto žiadajú, aby prispôsobili rýchlosť stavu vozovky a aktuálnej viditeľnosti, nechávali si väčší rozostup a rátali s podstatne dlhšou brzdnou dráhou, spomaľovali citlivo, jazdili plynule, vyhli sa prudkému brzdeniu či náhlym manévrom, do zákrut vchádzali opatrne, rýchlosť znižovali ešte pred zákrutou a v nej pokračovali plynulo.
Policajti vodičov zároveň vyzvali, aby si skontrolovali zimné pneumatiky a technickú pripravenosť vozidla na zimnú premávku. „Kolegovia sú v teréne, situáciu priebežne monitorujú a v prípade potreby sú pripravení poskytnúť pomoc,“ dodala polícia.
