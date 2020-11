Rizikové skupiny sa v D. Kubíne môžu otestovať v nedeľu dopoludnia

Dolný Kubín 7. novembra (TASR) - Dolnokubínska radnica odporúča obyvateľom, ktorí sa chcú prísť otestovať na nový koronavírus a patria do rizikovej skupiny, aby tak urobili v nedeľu (8. 11.) dopoludnia. Odberné miestnosti v meste zvyknú byť v tomto čase takmer prázdne, uviedol primátor Ján Prílepok.



"Seniorom, onkologickým pacientom, zdravotne postihnutým alebo znevýhodneným obyvateľom, či tehotným ženám by sme chceli odporučiť, aby na testovanie využili hodiny v nedeľu od 8.00 h do 11.30 h. Podľa skúseností z predchádzajúcich testovaní sa práve v týchto časoch vo väčšine miestností netvoria rady a obyvatelia prichádzajú na testovanie naozaj len sporadicky," povedal Prílepok.



V sobotu ráno sa v meste Dolný Kubín bez problémov otvorilo všetkých 16 odberných miestností. Pre obyvateľov sú k dispozícii od 8.00 h do 20.00 h. Podľa primátora sa obyvatelia môžu prísť nechať otestovať v ľubovoľný deň a čas.