< sekcia Regióny
RIZIKOVÝ ZÁPAS: Polícia sa pripravuje na duel Žiliny so Splitom
Polícia bude o všetkých súvisiacich opatreniach priebežne informovať.
Autor TASR
Žilina 13. júla (TASR) - Na žilinskom futbalovom štadióne sa vo štvrtok (16. 7.) uskutoční odvetné stretnutie predkola Európskej ligy medzi MŠK Žilina a chorvátskym Hajdukom Split. Ako informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Zuzana Šefčíková, zápas je vyhodnotený ako rizikový, a preto budú s jeho konaním spojené viaceré bezpečnostné opatrenia a dopravné obmedzenia.
Polícia bude o všetkých súvisiacich opatreniach priebežne informovať. „Na bezpečnosť a verejný poriadok v uliciach mesta a v okolí futbalového štadióna budú dohliadať príslušníci poriadkovej, dopravnej, železničnej a kriminálnej polície,“ uviedla Šefčíková.
V súvislosti s týmto futbalovým stretnutím vyzvala všetkých fanúšikov k zodpovednému a športovému správaniu nielen na štadióne, ale aj v jeho okolí. „Zároveň žiadame o rešpektovanie pokynov policajtov počas presunov fanúšikov pred zápasom, počas jeho priebehu aj po jeho skončení,“ dodala Šefčíková.
Polícia bude o všetkých súvisiacich opatreniach priebežne informovať. „Na bezpečnosť a verejný poriadok v uliciach mesta a v okolí futbalového štadióna budú dohliadať príslušníci poriadkovej, dopravnej, železničnej a kriminálnej polície,“ uviedla Šefčíková.
V súvislosti s týmto futbalovým stretnutím vyzvala všetkých fanúšikov k zodpovednému a športovému správaniu nielen na štadióne, ale aj v jeho okolí. „Zároveň žiadame o rešpektovanie pokynov policajtov počas presunov fanúšikov pred zápasom, počas jeho priebehu aj po jeho skončení,“ dodala Šefčíková.