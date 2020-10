Mikulec: Polícia na opatrenia v Rimavskej Sobote dohliadne

Rimavská Sobota 26. októbra (TASR) – Ak nie mestská, tak štátna polícia na poriadok a dodržiavanie nariadení v Rimavskej Sobote dohliadne. Na sociálnej sieti to uviedol minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO). Reagoval tým na status primátora mesta Jozefa Šimka, ktorý avizoval, že mestská polícia nebude v tomto období ľudí za návštevu cintorína pokutovať.







„Návšteva cintorínov, aj napriek tomu, že by sme si to všetci veľmi želali, vo výnimkách nie je. Robíme to preto, aby sme chránili presne tie najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva, ktoré na to, že si na Dušičky pôjdu uctiť svojich zosnulých príbuzných, budú môcť doplatiť vlastným životom. Zákon platí pre všetkých rovnako, pre mestskú políciu, ktorá má nariadenia kontrolovať, a aj pre vás,“ odpovedal Mikulec Šimkovi.



Šimko pôvodný status adresoval premiérovi Igorovi Matovičovi a argumentoval futbalovým zápasom v Maďarsku, kde podľa neho v hľadisku sedelo 15 000 až 20 000 divákov s iba niekoľkocentimetrovými rozstupmi. „A vy, pán Matovič, nepustíte našich občanov, aby na hroby svojich blízkych položili kvety na miestnych cintorínoch. Vyhrážate sa pokutami,“ napísal primátor Rimavskej Soboty.







Podľa Mikulca je však Šimko ukážkovým príkladom človeka, ktorého pomýlené nazeranie na svet je v dnešnej dobe veľkou hrozbou pre spoločnosť. „O to viac ma mrzí, že Rimavská Sobota a jej obyvatelia majú za primátora niekoho, kto si dovolí verejne nerešpektovať uznesenie vlády SR a ešte sa tým chváli na sociálnej sieti,“ dodal.