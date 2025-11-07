< sekcia Regióny
Roadshow Digitálni seniori pomáha vystríhať pred podvodmi na internete
Autor TASR
Bardejov 7. novembra (TASR) - Roadshow Digitálni seniori prináša starším ľuďom na východnom Slovensku praktické rady, podporu aj odvahu vstúpiť do digitálneho sveta. Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR Samuel Migaľ (nezávislý) v piatok v Bardejove zdôraznil, že projekt musí prichádzať priamo za seniormi do všetkých regiónov, aby mali rovnakú šancu zapojiť sa bez ohľadu na to, kde žijú.
„Som veľmi rád, že môžem byť v Bardejove a medzi seniormi, ktorí sa zúčastňujú na školení v rámci podujatia Digitálni seniori. Hlavným účelom je vzdelávať ich v digitálnej oblasti, ale zároveň ich vystríhať pred rôznymi podvodmi, ktoré sa objavujú na internete. Od začiatku projektu sme vyškolili už viac ako 46.000 seniorov a školenia pokračujú ďalej. V súčasnosti prebiehajú na 250 miestach po celom Slovensku. Na záver si každý účastník odnesie aj tablet ako výsledok absolvovania digitálneho výcviku,“ uviedol Migaľ.
Podľa ministra je dôležité, že projekt prináša seniorom nielen nové vedomosti, ale aj priestor na spoločenské stretnutia. Účastníci oceňujú osobný kontakt, praktickosť školení aj to, že sa môžu zorientovať v témach, ktoré im pomáhajú žiť bezpečnejší a sebavedomejší život v online prostredí.
Roadshow zároveň ponúka príležitosť registrovať sa na školenia, konzultovať problémy s odborníkmi a získať odpovede na otázky, ktoré seniorov v digitálnom svete najčastejšie trápia. „Školenia pokračujú do júna 2026. Ideme ďalej, pokračujeme a veríme, že sa nám podarí v rámci absolvovania týchto prednášok zapojiť dovedna 100.000 seniorov po celom Slovensku,“ dodal Migaľ.
Roadshow v týchto dňoch smeruje aj do ďalších miest. „Naším cieľom je popularizovať školenia, pomáhať seniorom s registráciou, ale aj ponúknuť prednášky, ktoré sa do štandardných kurzov nezmestia. Spolupracujeme s odbornými partnermi na témach digitálnej aj finančnej gramotnosti a taktiež s iniciatívou Hoaxy a podvody, aby sme seniorov chránili pred nástrahami internetu,“ vysvetlila Lucia Lišiaková, riaditeľka odboru podpory inovácií MIRRI SR.
Najbližšie sa roadshow uskutoční 11. novembra v Trenčíne, 14. novembra v Sobranciach, 18. novembra v Dolnom Kubíne a 20. novembra v Topoľčanoch.
