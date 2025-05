Robert Balzar prichádza do Bratislavy s projektom Around the Bass

Bratislava 28. mája (TASR) - Uznávaný český kontrabasista a basgitarista Robert Balzar, známy z formácií Illustratosphere Dana Bártu a legendárnej skupiny J.A.R., prichádza na Slovensko s novým hudobným projektom Around the Bass. V bratislavskom Štúdiu L+S sa v stredu predstaví spolu s klaviristom Petrom Maláskom a slovenskou herečkou a speváčkou Janou Balzar Lieskovskou. TASR informoval PR manažér Alexander Čerevka.



Around the Bass vznikol ako priestor pre autorskú tvorbu Roberta Balzara, ale aj ako pocta piesňam Hany Hegerovej, ktoré Balzar a Malásek dlhé roky interpretovali po jej boku. Ich spolupráca tak dostáva nový rozmer - s novým hlasom, novými aranžmánmi a čerstvou energiou.







Okrem Balzara, Maláska a Lieskovskej bude na pódiu aj gitarista Pavol Bereza a bubeník Kamil Slezák. Hudobníci, ktorí si rozumejú bez veľkých gest a o to viac hudobne a umelecky. Repertoár koncertu spája prvky šansónu, soulu, popu aj jazzu. Texty v češtine, slovenčine aj angličtine napísali autori ako Václav Kopta, Zoro Laurinc, Martin Sarvaš či Silvia Kaščáková. Rovnomenný debutový album Around the Bass, vydaný koncom minulého roka, si získal pozornosť kritikov a dostal sa do nominácie na hudobnú cenu Anděl.