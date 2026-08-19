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Róbert Švec sa bude uchádzať o post predsedu Nitrianskeho kraja
Švec má 49 rokov, na Trnavskej univerzite vyštudoval politológiu.
Autor TASR
Nitra 19. augusta (TASR) - Predseda Slovenského Hnutia Obrody (SHO) Róbert Švec bude v októbrových voľbách kandidovať na post predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK). SHO v stredu informovalo, že kandidátnu listinu už odovzdal.
Švec má 49 rokov, na Trnavskej univerzite vyštudoval politológiu. Má za sebou viacero kandidatúr v komunálnych i prezidentských voľbách. O post primátora Nitry sa uchádzal v roku 2002 i 2010. V roku 2019 kandidoval v prezidentských voľbách, v ktorých získal 0,3 percenta hlasov. Na post prezidenta opätovne kandidoval v roku 2024, no krátko pred voľbami sa vzdal v prospech Štefana Harabina.
Kandidatúru na post predsedu NSK už oznámil nominant Maďarskej aliancie a súčasný podpredseda strany Tibor Csenger. Okrem neho kandiduje aj Henrich Varga zo strany Tím Kraj Nitra, ktorého podporujú aj strany PS, SaS, KDH, Hnutie Slovensko, Demokrati, Občianska konzervatívna strana a Maďarské fórum.
Súčasný predseda NSK Branislav Becík (Hlas-SD) zatiaľ oficiálne neoznámil, či sa bude o svoj post opätovne uchádzať. Jeho podporu však už oznámilo zoskupenie starostov, primátorov a komunálnych politikov z okresu Komárno.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra.
Švec má 49 rokov, na Trnavskej univerzite vyštudoval politológiu. Má za sebou viacero kandidatúr v komunálnych i prezidentských voľbách. O post primátora Nitry sa uchádzal v roku 2002 i 2010. V roku 2019 kandidoval v prezidentských voľbách, v ktorých získal 0,3 percenta hlasov. Na post prezidenta opätovne kandidoval v roku 2024, no krátko pred voľbami sa vzdal v prospech Štefana Harabina.
Kandidatúru na post predsedu NSK už oznámil nominant Maďarskej aliancie a súčasný podpredseda strany Tibor Csenger. Okrem neho kandiduje aj Henrich Varga zo strany Tím Kraj Nitra, ktorého podporujú aj strany PS, SaS, KDH, Hnutie Slovensko, Demokrati, Občianska konzervatívna strana a Maďarské fórum.
Súčasný predseda NSK Branislav Becík (Hlas-SD) zatiaľ oficiálne neoznámil, či sa bude o svoj post opätovne uchádzať. Jeho podporu však už oznámilo zoskupenie starostov, primátorov a komunálnych politikov z okresu Komárno.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra.